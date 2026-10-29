Đưa đường băng số 2 sân bay Phú Quốc vào khai thác

Máy bay của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh trên đường băng số 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: MINH QUỐC

Theo chủ đầu tư Sun Group, đường băng số 2 dài 3.300m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II. Đường băng có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và máy bay Code F.

Công trình được Sun Group phối hợp với hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai trong 8 tháng, hướng tới đáp ứng nhu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đường băng số 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dài 3.300m, rộng 45m. Ảnh: MINH QUỐC

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết việc đưa đường băng mới vào khai thác có sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và lãnh đạo tỉnh An Giang; cùng nỗ lực của Sun Group, các nhà thầu, đặc biệt là Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Ông Nguyễn Bá Quân cho biết, cảng đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP. Phương án nhằm bảo đảm tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng, đáp ứng nhu cầu phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Sau khi đường băng số 2 đi vào khai thác, cảng sẽ tạm đóng đường băng số 1 để nâng cấp chiều dài từ 3.000m lên 3.500m. Tổng chiều rộng sau nâng cấp là 75m, gồm mặt đường bê tông rộng 45m và lề đường nhựa rộng 15m mỗi bên. Trong thời gian thi công, các chuyến bay sẽ cất, hạ cánh trên đường băng số 2.

Theo chủ đầu tư, sau nâng cấp, đường băng số 1 đủ điều kiện tiếp nhận Boeing 747-8F và Airbus A380-800, tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn các chuyến bay đường dài tới châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á.