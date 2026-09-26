Đưa dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào quản trị, phục vụ người dân

Không dừng ở việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, Gia Lai đang thử nghiệm đưa dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào công tác tham mưu, điều hành.

Người dân đến nộp hồ sơ tại phường Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Văn phòng UBND tỉnh triển khai thí điểm mô hình “Văn phòng tham mưu số trên lĩnh vực kinh tế - xã hội”, sử dụng dữ liệu và AI để tổng hợp các chỉ số kinh tế - xã hội, cảnh báo sớm, phân tích nguyên nhân và hỗ trợ quá trình ra quyết định. Cùng với đó là mô hình quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu, tri thức và AI, hướng tới chuẩn hóa dữ liệu dùng chung và chuyển dữ liệu thành nguồn tri thức phục vụ quản lý.

Ở cơ sở, chuyển đổi số được triển khai bằng nhiều mô hình gắn trực tiếp với nhu cầu của người dân. Một số địa phương đã đưa chatbot hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính, ki-ốt dịch vụ công, họp không giấy tờ bằng mã QR và ứng dụng AI vào sản xuất chương trình phát thanh.

Tại phường Thống Nhất, các mô hình “Mỗi tuần 1 kỹ năng số”, “Gia đình số” được duy trì; 9/9 sản phẩm OCOP được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử, trong khi gần 100% hộ kinh doanh tại 3 chợ được hỗ trợ tài khoản hoặc mã thanh toán QR.

Tại xã Canh Vinh, mô hình “Xã hạt nhân về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được triển khai gắn với các tổ công nghệ số cộng đồng và nền tảng số dùng chung. Tại thời điểm đánh giá, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và số hóa thành phần hồ sơ tại địa phương đạt 100%, tỷ lệ khai thác dữ liệu công dân đạt 95,04%.

Theo báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2026, việc số hóa và tái sử dụng dữ liệu đang từng bước trở thành một khâu thường xuyên trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo nền tảng để các cơ quan nhà nước sử dụng trực tiếp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 98%, thanh toán trực tuyến đạt 97,7%.

Toàn tỉnh đã xác định 1.343/1.942 thủ tục hành chính có khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu; tỷ lệ khai thác, tái sử dụng thông tin đã số hóa đạt 98,7%.

Đáng chú ý, 70 thủ tục hành chính đã sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong lĩnh vực đất đai, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 45 thủ tục theo hướng sử dụng dữ liệu đất đai, qua đó giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung chuyển đổi số, tăng cường sử dụng dữ liệu và công nghệ số trong lãnh đạo, điều hành; tiếp tục thí điểm mô hình tham mưu dựa trên dữ liệu và AI, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu, nhất là đối với nhóm thủ tục đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục hành chính, mở rộng kết nối và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng. Hiệu quả thủ tục hành chính sẽ được đánh giá bằng các chỉ số có thể kiểm chứng trên hồ sơ thực tế như số thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, số trường hợp thông tin được tự động điền hoặc đối chiếu trên các mẫu kê khai điện tử.

Gia Lai sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. “Tỉnh không lấy việc đã cấu hình hay đã kết nối làm kết quả cuối cùng, mà lấy lợi ích thực tế của người dân, doanh nghiệp nhận được làm thước đo như số lượng giấy tờ được cắt giảm, thông tin được tự động khai thác, hồ sơ thực tế được hưởng lợi, thời gian xử lý và chi phí tuân thủ giảm”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Có thể thấy, Gia Lai đang hướng tới xây dựng nền hành chính, trong đó dữ liệu không chỉ được số hóa để lưu trữ mà trở thành nguồn lực phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ cơ quan quản lý ra quyết định nhanh hơn, dựa trên thông tin đầy đủ và có khả năng phân tích; từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của nền hành chính.