Đưa dữ liệu số vào giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với mở rộng tiếp nhận trực tuyến, tỉnh Gia Lai chú trọng nâng cao hiệu quả thực chất của dịch vụ công, lấy thời gian và chi phí tiết kiệm được cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Gia Lai cắt giảm nhiều thủ tục hành chính nhờ chuyển đổi số. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong 10 tháng của năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 853.358 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 820.589 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 844.615 hồ sơ, với 813.234 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt gần 96,3%. Toàn bộ 2.128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính trong tỉnh.

Việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục. Theo báo cáo, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 97,7%. Đối với 7 thủ tục đã lượng hóa, việc đơn giản hóa quy trình ước tính tiết kiệm hơn 169,5 triệu đồng mỗi năm. Đây là những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa hồ sơ lên môi trường mạng mà còn hướng đến giảm chi phí tuân thủ trong thực tế.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh đang tăng cường kết nối, khai thác và tái sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống. Qua rà soát 1.942 thủ tục hành chính, Gia Lai xác định 1.343 thủ tục có nhu cầu hoặc khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu. Riêng lĩnh vực đất đai, 45/45 thủ tục đã được cấu hình trên hệ thống, tạo điều kiện để tự động điền thông tin ở một số trường dữ liệu, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có.

Từ những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh kiến nghị Trung ương đổi mới cách đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, trong đó phân biệt hồ sơ do người dân tự thao tác với hồ sơ được cán bộ hỗ trợ nhập hộ; đồng thời đánh giá số lần đi lại, số lần bổ sung hồ sơ, thời gian giải quyết thực tế, tỷ lệ hồ sơ tự thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, chi phí tuân thủ và mức độ hài lòng có kiểm chứng. Tại Gia Lai, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến cao chưa đồng nghĩa người dân đã có thể tự thực hiện toàn bộ quy trình. Vì vậy, đánh giá hiệu quả dịch vụ công cần chú trọng trải nghiệm của người sử dụng, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống.

Hiện, các hệ thống dùng chung đã được triển khai đến 135 xã, phường; 100% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử. Tỉnh đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu quy định pháp luật, rà soát dự thảo văn bản, tổng hợp báo cáo và phân tích dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Các kết quả do công cụ hỗ trợ đều phải được công chức kiểm tra trước khi tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành, tăng khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng thông tin giữa các cơ quan; đồng thời nâng cao trách nhiệm của đơn vị tạo lập, cập nhật dữ liệu. Đây là điều kiện để giảm khâu trung gian, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính.