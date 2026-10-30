Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Trị

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án - Ảnh: X.P

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Lê Hồng Vinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công - Ảnh: X.P

Các đại biểu tham dự lễ khởi công - Ảnh: X.P

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Về phía Sun Group có ông Đặng Minh Trường, thành viên Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cùng các lãnh đạo Tập đoàn.

Quang cảnh lễ khởi công - Ảnh: X.P

Dự án được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác đặc trưng cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng, hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Tổ hợp dự án được trải rộng trên diện tích khoảng 167,48ha trên địa bàn ba xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu chính được kết nối bằng hệ thống năm tuyến cáp treo.

Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn đến quý II/2037, phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý II/2028.

Đây là dự án đầu tư du lịch quy mô lớn, được triển khai trên nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Khi hoàn thành, dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tạo ra hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng ngàn cơ hội sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Lễ khởi công thu hút đông đảo người dân địa phương - Ảnh: X.P

Dự án nằm ngoài phạm vi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Quá trình chuẩn bị dự án được triển khai trên cơ sở phối hợp, tham vấn với các cơ quan chuyên môn trong nước và UNESCO, đặt yêu cầu bảo vệ các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới lên hàng đầu.

Với quy mô đầu tư lớn, hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, cùng định hướng kết nối liên vùng chặt chẽ, dự án được kỳ vọng nâng tầm năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Trị, thu hút mạnh mẽ dòng khách nội địa và quốc tế, tạo đòn bẩy gia tăng doanh thu, giải quyết việc làm, hạn chế khai thác rừng trái phép, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ di sản bền vững.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: X.P

Tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cam kết tập trung tối đa nguồn lực, thi công an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ, phát triển dự án hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ rừng và cảnh quan; ưu tiên tạo việc làm, sinh kế cho bà con và đồng bào vùng dự án, để người dân thực sự được tham gia và cùng thụ hưởng thành quả phát triển.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh việc phát huy giá trị của những di sản, danh thắng đã nổi tiếng, tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng khai mở tiềm năng của những vùng thiên nhiên còn nguyên sơ, có cảnh quan đặc sắc, khí hậu khác biệt và khả năng hình thành những không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Đây là hướng đi quan trọng để Quảng Trị không chỉ là điểm đến tham quan, khám phá, mà còn trở thành điểm đến phục vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Núi U Bò-hồ Thác Chuối chính là một trong những không gian giàu tiềm năng để hiện thực hóa định hướng ấy.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ đồng hành ở mức cao nhất với nhà đầu tư - Ảnh: X.P

Với năng lực, kinh nghiệm và những thành công đã được khẳng định, tỉnh Quảng Trị tin tưởng và kỳ vọng Sun Group sẽ đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị đặc biệt của núi U Bò-hồ Thác Chuối, kiến tạo nơi đây trở thành một biểu tượng du lịch mới, một điểm đến không chỉ ở đẳng cấp quốc gia và còn vươn tầm quốc tế.

Quan trọng hơn, giá trị của dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay đẳng cấp của các công trình, mà còn bằng những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân: Tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, mở ra những cơ hội phát triển mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Trị xác định Sun Group là một nhà đầu tư chiến lược, có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tỉnh cam kết đồng hành ở mức cao nhất, hỗ trợ bằng những hành động cụ thể, thực chất; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai nhanh, hiệu quả. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định thành công của dự án cũng chính là trách nhiệm và thành công của địa phương.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn bà con Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là Nhân dân các xã trong khu vực dự án, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và tích cực giám sát quá trình triển khai. Chính người dân sẽ là những người được hưởng lợi thiết thực từ sự phát triển của dự án, thông qua những cơ hội việc làm, sinh kế mới, thu nhập tốt hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án - Ảnh: X.P

Đồng chí Chủ tịch cũng bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng sau khi dự án hoàn thành, núi U Bò-hồ Thác Chuối không chỉ trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là hình mẫu về sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao đời sống nhân dân. Để những giá trị quý báu mà thiên nhiên ban tặng cho Quảng Trị được gìn giữ, phát huy và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Dịp này, các đại biểu và nhà đầu tư đã cùng thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối.