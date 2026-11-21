Đánh thức tiềm năng từ núi rừng và văn hóa

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Mường Động có không gian phát triển rộng mở, hội tụ nhiều lợi thế về cảnh quan sinh thái và văn hóa truyền thống. Toàn xã hiện có gần 2.300 ha rừng tự nhiên, hơn 601 ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 62%. Những cánh rừng không chỉ tạo cảnh quan xanh mà còn góp phần bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu và gìn giữ môi trường sinh thái.

Một góc V-Resort Kim Bôi (xã Mường Động).

Từ Thung Rếch, khu vực Thượng Tiến đến Cửu thác Tú Sơn, cùng hệ thống suối, thác và những bản làng nằm giữa núi rừng, Mường Động có tiềm năng phát triển các tuyến tham quan, trải nghiệm sinh thái. Việc kết nối các điểm đến thành những hành trình hợp lý, có câu chuyện và dịch vụ đi kèm sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đặc biệt, nguồn nước khoáng nóng Kim Bôi với nhiệt độ tự nhiên khoảng 34–36 độ C và thành phần khoáng chất đặc trưng là lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Kết hợp nguồn khoáng với không gian xanh, ẩm thực và văn hóa bản địa sẽ tạo nên những trải nghiệm riêng có của vùng đất này.

Hiện một số cơ sở nghỉ dưỡng đã khai thác lợi thế nguồn khoáng và cảnh quan, trong đó có V-Resort Kim Bôi với các loại hình lưu trú như phòng nghỉ, bungalow, villa và nhà sàn. Đây là nền tảng để địa phương tăng cường liên kết giữa các cơ sở dịch vụ với điểm tham quan, sản phẩm du lịch và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh thiên nhiên, văn hóa Mường là nguồn lực quan trọng tạo nên bản sắc du lịch Mường Động. Mo Mường, tiếng nói, trang phục, dân ca, hát giao duyên, phong tục, lễ hội và ẩm thực truyền thống chứa đựng những giá trị được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc đưa các giá trị này vào hoạt động du lịch không chỉ góp phần quảng bá bản sắc địa phương mà còn tạo động lực bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa.

Trong đó, người dân cần được xác định là chủ thể gìn giữ, giới thiệu văn hóa và trực tiếp tham gia hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Đây cũng là cơ sở để gắn phát triển kinh tế với bảo tồn những giá trị truyền thống.

Kết nối điểm đến, mở rộng sinh kế

Tài nguyên phong phú là lợi thế, song để trở thành điểm đến hấp dẫn, Mường Động cần từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối các sản phẩm thành những hành trình thuận tiện. Thực tế, một số hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ cộng đồng đã hình thành, nhưng quy mô còn nhỏ; chất lượng lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ trợ chưa đồng đều.

Định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045 của xã tập trung phát huy tiềm năng khoáng nóng, du lịch cộng đồng và các giá trị văn hóa dân tộc Mường. Cùng với quảng bá hình ảnh, địa phương khuyến khích phát triển sản phẩm văn hóa, nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP gắn với điểm đến, từng bước hình thành chuỗi liên kết giữa các chủ thể tham gia làm du lịch.

Xã Mường Động chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Động, cho biết địa phương đang tập trung quy hoạch, định hướng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ rừng và cảnh quan sinh thái. Việc thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ phải tính đến khả năng đáp ứng của hạ tầng, sức chịu tải của môi trường và đời sống cộng đồng dân cư.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Viết Tuấn, đại diện một nhà đầu tư du lịch tại khu vực Mường Động, nhận định nhu cầu nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng đang mở ra cơ hội cho những địa bàn có tài nguyên đặc thù. Theo ông, kết hợp khoáng nóng với trải nghiệm sinh thái và văn hóa bản địa có tiềm năng tạo ra sản phẩm khác biệt, song cần chú trọng chất lượng dịch vụ và bản sắc riêng.

Trên cơ sở đó, Mường Động có thể hình thành những hành trình kết nối cảnh quan, văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách vừa khám phá thác nước, núi rừng, tìm hiểu đời sống bản làng, thưởng thức ẩm thực địa phương, nghe dân ca, tìm hiểu văn hóa Mường, vừa trải nghiệm dịch vụ khoáng nóng. Mỗi điểm dừng sẽ góp thêm những trải nghiệm về vùng đất, con người, giúp chuyến đi trở nên phong phú và có chiều sâu.

Du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp cũng là hướng đi có nhiều triển vọng. Những nếp nhà truyền thống, vườn cây, nương ruộng, món ăn dân tộc, nghề thủ công và câu chuyện đời sống có thể trở thành sản phẩm trải nghiệm gần gũi. Qua đó, du lịch không chỉ tạo thêm việc làm mà còn mở rộng đầu ra cho nông sản, sản phẩm thủ công và hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Để người dân tham gia hiệu quả, cần chú trọng đào tạo kỹ năng đón tiếp, giao tiếp, chế biến ẩm thực, bảo đảm an toàn thực phẩm và quảng bá trên nền tảng số. Các tổ hợp tác, hợp tác xã có thể làm đầu mối kết nối các hộ dân, thống nhất chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm chung và liên kết với doanh nghiệp.

Đông đảo du khách đến với các khu du lịch trên địa bàn xã Mường Động.

Cùng với đó, địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các điểm đến, hệ thống biển chỉ dẫn, vệ sinh môi trường và hạ tầng số. Việc thu hút đầu tư cần có chọn lọc, ưu tiên các dự án bảo đảm năng lực thực hiện, chú trọng bảo vệ cảnh quan, sử dụng lao động địa phương và tạo liên kết với cộng đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khắc Long, thời gian tới, xã tiếp tục phát huy lợi thế nông, lâm nghiệp; khai thác tiềm năng du lịch gắn với văn hóa Mường; tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

Với lợi thế về thiên nhiên, khoáng nóng và bản sắc văn hóa, Mường Động có cơ hội xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, giàu trải nghiệm và đậm nét văn hóa bản địa. Khi các giá trị được bảo tồn, kết nối thành những sản phẩm chất lượng, du lịch sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế, mở thêm sinh kế và góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.