Đưa du khách đến gần hơn với người trồng hoa

Du khách gần xa đều yêu thích hoa Đà Lạt

Những nhà vườn chuẩn bị đón khách

Những ngày này, tại Doly Farm, anh Đỗ Mạnh Trung (phường Xuân Trường - Đà Lạt) đang dành thời gian chỉnh trang lại khuôn viên, chăm chút các loại cây cảnh, lá trang trí và chuẩn bị thêm những sản phẩm để đón du khách tham quan trong dịp Festival Hoa. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, anh còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo không gian sạch đẹp, thuận tiện hơn cho khách tìm hiểu và trải nghiệm.

Nhiều năm gắn bó với nghề trồng và kinh doanh hoa, lá cảnh, anh Trung nhận thấy Festival Hoa từng là kênh quảng bá rất hiệu quả, nhất là trong những kỳ tổ chức đầu tiên. Khi đó, hình ảnh Festival tạo được tiếng vang, giúp hoa Đà Lạt được biết đến rộng rãi trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và các phương thức quảng bá trực tuyến, cách người sản xuất tiếp cận khách hàng cũng đã thay đổi.

Festival Hoa là dịp để quảng bá hoa và hình ảnh của Lâm Đồng

Anh Trung cho rằng, có những khách hàng và nhà vườn đã nhiều năm giao dịch, mua bán nhưng chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa biết rõ nơi sản xuất của nhau. Vì vậy, việc tổ chức tour tham quan các trang trại, vườn hoa là cơ hội để kết nối trực tiếp hơn. Du khách không chỉ nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh mà còn được tìm hiểu quá trình chăm sóc, sản xuất và gặp gỡ người làm ra những sản phẩm ấy. “Du khách hiện nay không chỉ muốn ngắm hoa mà còn có nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm. Đây là cách làm mới, thiết thực. Tôi hy vọng thông qua chương trình, các bạn hàng cũng có dịp đến tận farm để tìm hiểu thực tế nơi sản xuất, chất lượng sản phẩm. Điều này sẽ đem lại thêm cơ hội cho người trồng hoa”, anh Trung chia sẻ.

Theo anh Trung, những kỳ Festival trước, các nhà vườn thường tham gia trưng bày sản phẩm, giới thiệu gian hàng tại khu vực trung tâm. Năm nay, bên cạnh những hoạt động quen thuộc, việc đưa du khách đến tận nơi sản xuất mở ra một cách tiếp cận khác. Tại Doly Farm, anh dự kiến tập trung giới thiệu các sản phẩm lá cảnh, cây cảnh và chuẩn bị thêm những món quà nhỏ để khách tham quan có thể mang về làm kỷ niệm. Anh Trung cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến nhà vườn, hiểu hơn về sản phẩm cũng như công việc của những người làm nghề trồng hoa.

Tour du lịch trải nghiệm Đà Lạt muôn màu sắc hoa dự kiến có sự tham gia của khoảng 6 - 10 trang trại, vườn hoa và cơ sở sản xuất. Chương trình dự kiến diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 10/12/2026 - 3/1/2027.

Tìm hiểu quy trình trồng hoa

Ngắm nhìn Đà Lạt muôn sắc hoa

Theo ông Lại Thế Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, tour du lịch trải nghiệm Đà Lạt muôn màu sắc hoa dự kiến có sự tham gia của khoảng 6 - 10 trang trại, vườn hoa và cơ sở sản xuất. Hiện các doanh nghiệp đăng ký tham gia đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết, từ lựa chọn sản phẩm, chỉnh trang khu vực đón khách đến chuẩn bị quà tặng lưu niệm.

Chương trình dự kiến diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 10/12/2026 - 3/1/2027, hướng tới du khách đến Đà Lạt và các đoàn khách mời ngoại giao. Các điểm tham quan sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của ngành hoa Lâm Đồng như hoa cúc xuất khẩu, hoa hồng, lily, lan hồ điệp, hoa chậu, lá trang trí cùng các mô hình rau, quả phục vụ trang trí.

Lan tỏa hình ảnh của hoa Đà Lạt

Để quảng bá chương trình, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và các doanh nghiệp tham gia đang chuẩn bị tờ gấp giới thiệu, cung cấp thông tin đăng ký và bản đồ các điểm tham quan. Video giới thiệu tour cũng được thực hiện, kết hợp quảng bá trên các nền tảng tiktok, facebook, youtube và website của Hiệp hội.

Theo đại diện Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Festival Hoa trước hết là ngày hội tri ân những người làm hoa và những người yêu hoa. Trong đó, người yêu hoa không chỉ có những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh mà còn có du khách, khách hàng tìm đến Đà Lạt để ngắm nhìn những thảm hoa trong trang trại, cánh đồng, doanh nghiệp sản xuất và cả những loài hoa dại, hoa tự nhiên trên vùng đất này.

Festival cũng là dịp để quảng bá các loại nông sản đặc trưng

Du khách đến tham quan nhà vườn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế từ chuỗi giá trị ngành hoa. Mỗi sản phẩm đưa ra thị trường đều kết tinh từ công sức người trồng, quá trình chăm sóc, chọn giống và nỗ lực nâng cao chất lượng hoa.