Đưa dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị trở thành điểm đến thu hút nhà đầu tư

Các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Dự án KCN Capella Quảng Trị có quy mô hơn 220ha. Đây là dự án KCN thứ hai Capella Land triển khai tại Quảng Trị, tiếp nối KCN Cam Liên được khởi công vào tháng 1/2026. Việc tiếp tục khởi công KCN Capella Quảng Trị cho thấy định hướng đầu tư và mong muốn đồng hành lâu dài của nhà đầu tư với địa phương. Dấu mốc thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển của Quảng Trị cũng như quyết tâm đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Nằm trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, KCN có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông liên vùng và các đầu mối vận tải quan trọng, gồm các cảng biển trọng điểm, như: Cảng quốc tế Mỹ Thủy, cảng Hòn La, cảng Vũng Áng; các sân bay Đồng Hới, Quảng Trị, Phú Bài và Đà Nẵng; cùng mạng lưới cửa khẩu quốc tế kết nối với Lào và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Dự án được quy hoạch theo định hướng KCN hiện đại, đa ngành, chú trọng phát triển xanh và bền vững. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công dự án - Ảnh: T.Đ

Nhà đầu tư xác định giá trị của KCN không chỉ nằm ở quy mô đất đai hay hạ tầng được xây dựng, mà còn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công dự án - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ khởi công dự án là dấu mốc thể hiện quyết tâm mở rộng không gian phát triển, xây dựng nền tảng công nghiệp và hiện thực hóa khát vọng vươn lên của tỉnh Quảng Trị.

Vì vậy, tỉnh kỳ vọng KCN Capella Quảng Trị không chỉ được xây dựng đồng bộ về hạ tầng, mà còn trở thành điểm đến của những doanh nghiệp có năng lực, những dự án có công nghệ phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Tỉnh mong muốn và tin tưởng chủ đầu tư sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định quyết tâm thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng phải thực sự đồng hành, chủ động phục vụ và chịu trách nhiệm về tiến độ giải quyết công việc. Chủ đầu tư phải biến cam kết đầu tư thành tiến độ thực tế, chất lượng công trình và hiệu quả khai thác lâu dài. Cùng với đó, việc phát triển KCN phải gắn chặt với lợi ích của người dân và chiến lược phát triển tổng thể của tỉnh.

Qua đó, cùng nhau hướng tới một mục tiêu rõ ràng: Biến lợi thế vị trí thành lợi thế cạnh tranh; biến hạ tầng thành động lực phát triển; biến niềm tin của nhà đầu tư thành những công trình, nhà máy và việc làm thực chất; góp phần hiện thực hóa khát vọng “vươn Đông, tỏa Tây”, xây dựng Quảng Trị trở thành cửa ngõ kết nối hiệu quả giữa Hành lang kinh tế Đông-Tây với biển Đông.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án - Ảnh: T.Đ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án KCN Capella Quảng Trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án - Ảnh: T.Đ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng dự án chính thức được khởi công - Ảnh: T.Đ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư đã cùng thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Capella Quảng Trị.