Đưa Đồng Tháp vươn tầm trên bản đồ thể thao - du lịch quốc tế

‘Biển người’ trên những cung đường rạng đông

Đúng 3 giờ 30 phút ngày 11/10, các vận động viên tranh tài ở cự ly 42km đã chính thức xuất phát, mở màn cho một buổi sáng bùng nổ năng lượng. Nối tiếp ngay sau đó, dòng người tiếp tục đổ về phía trước với cự ly half marathon (21km) chia làm hai đợt xuất phát lúc 4 giờ 45 phút và 4 giờ 55 phút. Khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, cự ly 10km (xuất phát lúc 5 giờ 30 phút, 5 giờ 40 phút) và cự ly 5km (xuất phát trải dài từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút) tiếp tục dải những bước chạy năng động khắp các ngả đường ở phường Cao Lãnh và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trên cung đường chạy được thiết kế đạt chuẩn quốc tế, các vận động viên đã có cơ hội sải bước qua những vườn cây xanh mát, những di tích lịch sử - văn hóa hào hùng của địa phương, băng qua cầu Cao Lãnh và ngắm nhìn những miền quê mang nét đẹp đặc trưng của Đồng Tháp. Dù mỗi người mang theo một mục tiêu riêng biệt, có thể là thử sức ở một cự ly mới, hướng đến một thành tích cá nhân tốt hơn, hay đơn giản chỉ là hoàn thành trọn vẹn đường chạy đã đăng ký thì tất cả đều có chung một cơ hội cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của Đồng Tháp trên từng cung đường và sự thân tình, mến khách của người dân đất Sen hồng.

Với sự góp mặt của hơn 15.500 vận động viên, trong đó có khoảng 2.000 em nhỏ, đây chính thức là mùa giải có số lượng vận động viên tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay.

Khát vọng tiên phong của vùng đất đang chuyển mình

Giải chạy không đơn thuần chỉ là câu chuyện của những tấm huy chương hay kỷ lục cá nhân, mà sâu xa hơn, đây là một chiến lược dài hơi nhằm quảng bá hình ảnh và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra vào tối 10/10, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, năm 2026 đánh dấu mùa thứ 5 Marathon Đất Sen hồng được tổ chức tại Đồng Tháp. Qua từng giải, sự kiện ngày càng mở rộng về quy mô và sức lan tỏa, trở thành một điểm hẹn thể thao, văn hóa và du lịch của vùng đất Sen hồng. Tính tổng cộng qua 5 mùa giải, đã có hơn 52.000 lượt vận động viên đến với những cung đường của Đồng Tháp.

Đánh giá về sự gia tăng của số lượng người tham gia trong năm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định: “Điều đó không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của một sự kiện thể thao, mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với Đồng Tháp, một vùng đất đang đổi mới và ngày càng được biết đến qua những giá trị, trải nghiệm rất riêng”.

Với chủ đề “Tiên phong - Bứt phá”, sự kiện năm nay tiếp tục mang đến một thông điệp mạnh mẽ, khuyến khích mỗi người vượt qua giới hạn của chính mình, chủ động thử sức và không ngừng tiến về phía trước. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tự hào khẳng định, đó cũng chính là tinh thần mà Đồng Tháp đang hướng đến trên hành trình phát triển mới.

Qua 5 năm duy trì và phát triển, giải chạy đã mở ra cơ hội lớn để Đồng Tháp kết nối chặt chẽ giữa thể thao với du lịch, văn hóa, từ đó quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, nhà đầu tư và đóng góp vào phát triển kinh tế. Ông Tuấn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn và tạo ra những giá trị bền vững.

Đưa Đồng Tháp vươn tầm trên bản đồ thể thao - du lịch quốc tế

Để làm nên thành công của một sự kiện có quy mô kỷ lục, không thể thiếu vai trò kiến tạo của các đơn vị đồng hành. Đại diện cho nhà tài trợ chính, bà Vũ Thị Thu Trang – Giám đốc Cao cấp Thương hiệu, Khối Truyền thông & Tiếp thị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết, với sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng”, VPBank luôn hướng tới việc tạo ra những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng. Cho đến nay, ngân hàng này đã bền bỉ đầu tư và đồng hành tổ chức 19 giải chạy trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lượt vận động viên tham gia. “Việc VPBank tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị tổ chức trong mùa giải thứ 5 này là minh chứng rõ nét cho cam kết gắn bó dài lâu”, bà Thu Trang nói.

Nhấn mạnh về quy mô quốc tế của giải đấu, bà Trang thông tin, với hơn 15.500 vận động viên đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, mùa giải 2026 không chỉ xác lập kỷ lục sau 5 năm tổ chức mà còn đánh dấu bước tiến rõ nét về tầm vóc quốc tế của giải chạy, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của tỉnh Đồng Tháp trên bản đồ thể thao - du lịch trong và ngoài nước.

Hơn thế nữa, mục tiêu của sự kiện không chỉ dừng lại ở quy mô và chất lượng chuyên môn. VPBank Đất Sen hồng Music Marathon được xây dựng với định hướng tạo nên một trải nghiệm khác biệt, nơi thể thao kết nối hòa quyện với âm nhạc, văn hóa và du lịch.

Bà Trang kỳ vọng chuỗi hoạt động này sẽ đưa hình ảnh Đồng Tháp đến gần hơn với du khách, tăng cường kết nối với hệ sinh thái dịch vụ và góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch, tiêu dùng và kinh tế địa phương.

Đêm hội âm nhạc bùng nổ Trước khi bước vào màn tranh tài sáng nay, tối 10/10, hàng vạn vận động viên và người dân địa phương đã được đắm chìm trong một không gian rực rỡ sắc màu và âm nhạc sôi động tại Công viên Văn Miếu. Ngay sau lễ khai mạc, chương trình đại tiệc âm nhạc VPBank Music Night đã thực sự đốt cháy sân khấu, mang đến không gian kết nối tuyệt vời giữa thể thao và năng lượng tuổi trẻ. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như Phương Mỹ Chi, JSOL, Orange và Tiêu Minh Phụng, cùng những tiết mục kết hợp khéo léo giữa âm nhạc đương đại và chất liệu văn hóa truyền thống, đã truyền tải trọn vẹn hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, tự tin và giàu bản sắc.