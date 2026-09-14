Đưa đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: VUFO

Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2019-2026, xác định phương hướng nhiệm kỳ mới, sửa đổi Điều lệ và hiệp thương bầu các cơ quan lãnh đạo khóa VII.

Đại hội tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 97 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 22 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên. Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận những kết quả Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định đối ngoại nhân dân là một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, trong nhiệm kỳ mới, đối ngoại nhân dân cần đi vào chiều sâu, phát huy vai trò “lá chắn mềm”, “vành đai hòa bình”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hoạt động của Liên hiệp cần tạo ra những sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu tăng cường kết nối quốc tế.

Công tác vận động nguồn lực quốc tế và viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng cần gắn chặt hơn với các mục tiêu phát triển, trong đó ưu tiên chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, Liên hiệp được yêu cầu mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường kết nối giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu và thế hệ trẻ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác đối ngoại nhân dân.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2019-2026, hoạt động đối ngoại nhân dân đã có bước chuyển từ giao lưu, hữu nghị sang tăng cường nội dung hợp tác thực chất, mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế và góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Công tác vận động phi chính phủ nước ngoài tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài cũng có nhiều đổi mới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết trong nhiệm kỳ 2026-2031, hệ thống Liên hiệp sẽ chuyển mạnh từ tư duy “hữu nghị, đoàn kết” sang “hữu nghị, đoàn kết góp phần kiến tạo giá trị thực chất”, lấy đóng góp cho lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân làm thước đo.

Đại hội thống nhất ba đột phá chiến lược gồm đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; thúc đẩy ngoại giao số và quản trị dữ liệu thông minh, trong đó chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, dự báo và thông tin đối ngoại.