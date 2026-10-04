Đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Tham dự sự kiện có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Các đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện.

Các đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Thông tin từ sự kiện cho thấy, thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến đáng ghi nhận về năng lực đổi mới sáng tạo. Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025, đạt mục tiêu Chính phủ đặt ra.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp; khoảng 208 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ; 34,6% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, có 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ đang hoạt động.

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ là dịp để giới thiệu công nghệ, sản phẩm, mô hình và thành tựu mới, đây còn là dịp để lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng sáng tạo, kết nối nguồn lực và chuyển hóa thành hành động cụ thể, để đổi mới sáng tạo thực sự đi vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện.

Trao giải Cuộc thi Sáng kiến Khoa học năm 2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tập trung xác định rõ trách nhiệm đổi mới sáng tạo của từng bộ, từng ngành, từng địa phương và người đứng đầu. Mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm của ngành mình; đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách; bố trí nguồn lực thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

Nghi thức phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo đó, 5 địa phương dẫn đầu lần lượt là: (1) Hà Nội; (2) TP Hồ Chí Minh; (3) TP Hải Phòng; (4) TP Quảng Ninh; (5) TP Bắc Ninh.