Đưa doanh nhân trẻ vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử

Lễ phát động Chương trình “Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử”. Ảnh: BTC

Nhằm trang bị kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cao kiến thức thương mại điện tử xuyên biên giới cho các lãnh đạo trẻ, ngày 19/10/2026, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp cùng Amazon chính thức khởi động Chương trình “Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử”. Chương trình nhằm tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sở hữu sản phẩm tiềm năng, đã có kinh nghiệm bán hàng trực tuyến nội địa và đang khao khát mở rộng quy mô ra toàn cầu.

Chương trình triển khai đúng vào thời điểm Chính phủ đang đẩy mạnh chiến lược gia tăng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt trên bản đồ thương mại thế giới. Trước đó, ngày 06/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Vietnam GoGlobal (2026–2030) tại Quyết định số 626/QĐ-TTg, đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ chuyên sâu và toàn diện cho tối thiểu 100 doanh nghiệp vận hành hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới trong và ngoài nước.

DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG LỚN TỪ PHƯƠNG THỨC XUẤT KHẨU MỚI

Theo TS Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), xuất khẩu truyền thống dù đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn đối mặt với rào cản về chi phí trung gian, thời gian tiếp cận thị trường kéo dài và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong khi đó, thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế với chi phí tối ưu, cập nhật nhu cầu thị trường theo thời gian thực và chủ động xây dựng thương hiệu.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vũ Khuê/VnEconomy.

Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện không còn là kênh bổ trợ đơn thuần mà đã trở thành phương thức xuất khẩu quan trọng, song hành cùng kênh truyền thống. Việc phát triển đồng thời hai phương thức này giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Việt.

Cùng với đó, hành vi tiêu dùng trên môi trường số đang thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là ở giới trẻ. Xu hướng người tiêu dùng khám phá và mua sắm thông qua nội dung số tạo lợi thế lớn cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày hay đặc sản vùng miền...

Dù Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới, sở hữu mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) cùng năng lực sản xuất ngày càng cao, nhưng tỷ trọng xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới hiện mới chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng kim ngạch. "Dư địa để thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành động lực tăng trưởng xuất khẩu mới của Việt Nam là vô cùng lớn", bà Lê Hoàng Oanh nhận định.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN NĂNG LỰC VÀ HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ

Bên cạnh những nỗ lực đáng ghi nhận, khối doanh nghiệp do giới trẻ làm chủ vẫn gặp nhiều thách thức. Các báo cáo và nghiên cứu từ Access Partnership chỉ ra rằng rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nằm ở việc thiếu thông tin về nhu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, hạn chế về năng lực logistics, thanh toán xuyên biên giới và vận hành chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp cũng đối mặt với thách thức trong xây dựng thương hiệu quốc tế, thiếu hụt nguồn nhân lực số chất lượng cao, đồng thời còn tâm lý e dè và thiếu một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện để sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn cạnh tranh toàn cầu.

Để giải quyết các bài toán này, chính sách phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới đã được lồng ghép sâu rộng vào Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, xác định xuất khẩu trực tuyến là định hướng chiến lược trọng tâm.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Vũ Khuê\VnEconomy.

Trên nền tảng đó, Chương trình Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử được thiết kế nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn thành hành động thiết thực. Chương trình tập trung khai thác lợi thế kinh tế từng địa phương, trang bị kiến thức tổng thể về nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, tối ưu logistics, thanh toán và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất.

Bà Lê Hoàng Oanh lưu ý rằng thương mại điện tử xuyên biên giới giúp doanh nghiệp đi nhanh, nhưng chỉ có chất lượng sản phẩm bền vững mới giúp doanh nghiệp đi xa. Đây là con đường dài hạn, đòi hỏi sự đầu tư bài bản chứ không thể coi là giải pháp ngắn hạn.

Chia sẻ từ kinh nghiệm xuất khẩu sang Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Hoài An, Founder và CEO Công ty TNHH VIETFAS lưu ý doanh nghiệp cần hiểu rõ năng lực bản thân và nghiên cứu kỹ thị trường mục tiêu. Doanh nghiệp nên ưu tiên các sản phẩm là thế mạnh cốt lõi của Việt Nam như cà phê, dừa, yến, đồng thời kiểm tra chặt chẽ tính pháp lý và sự phù hợp về khẩu vị, văn hóa tiêu dùng theo từng khu vực địa lý.

Đặc biệt, câu chuyện thương hiệu gắn liền với giá trị sản xuất tại Việt Nam là lợi thế cạnh tranh độc bản. Doanh nghiệp cũng cần chuyển đổi từ tư duy tự làm tất cả sang hợp tác trong hệ sinh thái để tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro khi bước ra thị trường quốc tế.

Ở góc độ đơn vị hỗ trợ, ông Trần Quý Hiến, CEO Ecomstone Việt Nam, nhấn mạnh bốn yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thành công trên các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Thứ nhất: Sự chuẩn bị nghiêm túc về tính tuân thủ pháp lý tại thị trường mục tiêu.

Thứ hai: Tư duy tập trung vào nhu cầu khách hàng, bán những gì thị trường cần thay vì chỉ bán những gì doanh nghiệp có.

Thứ ba: Doanh nghiệp cần xác định đây là cuộc chơi toàn cầu nghiêm túc để làm thật thay vì thử nghiệm ngẫu hứng.

Thứ tư: Sự chuẩn bị nền tảng tài chính dài hạn, trong đó rất cần sự hỗ trợ về cơ chế vốn vay và lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng cũng như chính sách nhà nước.

Thực tế hiện nay cho thấy cộng đồng người bán Việt Nam trên các nền tảng quốc tế đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều bạn trẻ từ 18 đến 25 tuổi đã làm chủ các doanh nghiệp đạt doanh thu triệu đô la. Với sự đồng hành từ chính sách, hạ tầng công nghệ và tư duy đổi mới, thế hệ doanh nhân trẻ hứa hẹn sẽ đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường toàn cầu.