Hành khách trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc trên tàu du lịch cao cấp Chapa-Tonkin Express tối 23-11. Ảnh: VNR.

Chuyến tàu xuất phát từ Ga Hà Nội tối 23-11, chở khoảng 160 du khách quốc tế, đến Ga Lào Cai sáng 24-11 sau hành trình khoảng 8 giờ. Sản phẩm do Công ty cổ phần Du lịch Chapa phối hợp với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đưa vào khai thác.

Đoàn tàu được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H'Mông và chất liệu gắn với đời sống vùng cao. Các toa xe được cải tạo thành những không gian riêng, trong đó có toa bố trí quầy bar phục vụ hành khách.

Theo ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, tuyến Hà Nội - Lào Cai có lợi thế kết nối Thủ đô với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc. Với khách du lịch, hành trình bằng tàu hỏa có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi, thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

Để phát huy lợi thế này, sản phẩm du lịch đường sắt cần được tổ chức đồng bộ từ đặt vé, đón tiễn tại ga, trải nghiệm trên tàu đến kết nối phương tiện, lưu trú và dịch vụ tại điểm đến. Ngành Đường sắt sẽ phối hợp với doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn chạy tàu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên các tuyến đường sắt gắn với điểm đến.