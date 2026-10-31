Đưa điện lưới quốc gia đến 100% hộ dân bản Lòm - K. Chăm

Đóng điện trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân bản Lòm - K. Chăm.

Trước đây, dù điện lưới quốc gia đã được đưa về vùng Sy (xóm 3) từ giữa tháng 6-2025, cấp điện cho 66 hộ dân, các hộ ở vùng Lòm và K. Chăm vẫn chưa được tiếp cận nguồn điện này. Nhằm xóa khoảng cách về điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực trong bản, Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai dự án "Hoàn thiện lưới điện trung, hạ áp khu vực Đội Quản lý điện Minh Hóa năm 2026", trong đó có hạng mục cấp điện cho vùng Lòm - K. Chăm. Công trình có tổng kinh phí gần 660 triệu đồng, gồm xây dựng mới một trạm biến áp công suất 50kVA-22/0,4kV, hệ thống cột, móng hạ thế và 798m cáp nhôm bọc vặn xoắn hạ áp.