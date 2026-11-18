Sáng kiến văn hóa này nhằm củng cố tình hữu nghị lâu đời và mối quan hệ văn hóa giữa Peru, Colombia và Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh – ngôn ngữ chung của toàn nhân loại. Bằng việc giới thiệu hai bộ phim của Mỹ Latinh, chương trình này mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội khám phá sự phong phú và đa dạng của xã hội Peru và Colombia thông qua những câu chuyện hấp dẫn và góc nhìn điện ảnh độc đáo.

Đại sứ Peru tại Việt Nam Patricia Ráez Portocarreno và Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila Polo Flórez tại buổi chiếu phim ngày 17/11. Ảnh: Ban tổ chức.

Phim "Islandia" của đạo diễn Mayushin lấy bối cảnh Peru vào những năm 1950, bộ phim kể về Emilia, một nữ giáo viên trẻ góa chồng. Cô rời Iquitos trên một chiếc thuyền chở hàng dọc sông Amazon cùng cô con gái nhỏ Irina, hướng về Islandia – một ngôi làng nằm ở khu vực biên giới ba nước giữa Peru, Colombia và Brazil – nơi cô hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Mực nước sông xuống thấp buộc hai mẹ con phải dừng chân tại Santos, một ngôi làng hẻo lánh không có trường học.

Trong khi chờ mưa tạnh để tiếp tục hành trình, Emilia bắt đầu dạy dỗ những đứa trẻ trong vùng. Bất chấp những trở ngại và sự lạm quyền của chính quyền địa phương, cô đã trở thành nữ giáo viên đầu tiên của ngôi làng, và dấu ấn của cô vẫn còn lưu lại sau năm mươi năm. Lấy cảm hứng từ mẹ của đạo diễn, bộ phim là lời tri ân dành cho các giáo viên nông thôn ở vùng Amazon của Peru và cho giáo dục – nguồn sức mạnh biến đổi.

Theo Đại sứ Peru tại Việt Nam Patricia Ráez Portocarreno, bộ phim nhằm hưởng ứng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - dịp để cả nước bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những người làm công tác giảng dạy. Bởi giống như người Việt Nam, người dân Peru thấu hiểu và ngưỡng mộ những giá trị và công lao to lớn của các thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Chương trình phim Peru – Colombia lần thứ II diễn ra từ ngày 17 đến 18/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Bộ phim của Colombia mang tên "Khát vọng của làng Suprema" do Felipe Holguín Caro đạo diễn. Bộ phim kể về Laureana, một cô gái tuổi vị thành niên người Colombia gốc Phi, sống tại làng Suprema. Đây là một ngôi làng thuộc vùng Caribe của Colombia đã bị xóa khỏi bản đồ, nơi mà chưa được cung cấp mạng lưới điện.

Khi biết tin người chú của mình, Anastasio Páez, sẽ tham gia trận đấu tranh chức vô địch quyền Anh thế giới và trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp, Laureana cố gắng thuyết phục Efraín, cựu huấn luyện viên của chú Páez, huấn luyện cô để trở thành võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp.

Trở ngại lớn nhất đối Laureana chính là bà ngoại cô, Pabla. Lấy lý do muốn bảo vệ cháu gái, bà luôn tìm cách áp đặt ý muốn của mình lên cô. Biết được mong muốn của Laureana cùng hai người bạn Carmelo và Ramón, cả cộng đồng đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để đưa điện và truyền hình đến quảng trường trung tâm của làng, để cùng nhau theo dõi trận đấu. Cuối cùng, những sự kiện ấy chỉ là chất xúc tác giúp mọi người nhận ra rằng cuộc chiến thực sự của họ chính là cuộc chiến chống lại sự lãng quên.

Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila Polo Flórez cho biết Đại sứ quán Colombia cũng rất vui mừng được phối hợp cùng Đại sứ quán Peru mang đến những câu chuyện có thể diễn ra ở bất cứ đâu ở hai quốc gia, thông qua điện ảnh, một trong những "cây cầu" tuyệt vời giúp kết nối các miền đất xa xôi bằng cảm xúc và những giá trị phổ quát.