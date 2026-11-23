Tọa đàm “Điện ảnh và di sản: Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo”. (Ảnh: THU LAN)

Bên cạnh việc lưu giữ ký ức lịch sử, khắc họa bản sắc và chuyển tải những giá trị nhân văn, điện ảnh còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp nhận thức, tình cảm của công chúng, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Sức bật phòng vé và những điểm nghẽn

Thị trường điện ảnh Việt Nam những năm gần đây ghi nhận nhiều chuyển động tích cực. Cụ thể, các nhà sản xuất đã mạnh dạn hơn trong lựa chọn đề tài, thể loại; đội ngũ đạo diễn, diễn viên, biên kịch và nhân lực kỹ thuật từng bước tiếp cận những phương thức sản xuất hiện đại. Khán giả trong nước cũng dành sự quan tâm đáng kể cho phim nội địa, tạo động lực để các doanh nghiệp đầu tư, tìm kiếm những hướng đi mới.

Theo báo cáo thị trường điện ảnh Việt Nam nửa đầu năm 2026 do Cinemark công bố, sử dụng dữ liệu của Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé từ ngày 1/1-30/6 đạt khoảng 3.198 tỷ đồng, với 35,13 triệu lượt vé được bán ra. Trong đó, phim Việt đóng góp khoảng 2.076 tỷ đồng, chiếm 65,3% doanh thu thị trường. Tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu của phim Việt đạt 25,5%, cao hơn mức 15,7% của phim nhập khẩu.

Thành công của một số tác phẩm cũng tạo hiệu ứng tích cực đối với các lĩnh vực dịch vụ, quảng cáo và hoạt động sáng tạo liên quan. Điều đáng mừng là điện ảnh trong nước đã có những tác phẩm tạo được sự quan tâm rộng rãi bằng cách tiếp cận lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề của đời sống đương đại.

Thành công của các bộ phim như "Đào, Phở và Piano", "Mưa đỏ"... cùng một số phim về đề tài nêu trên là những thí dụ cho thấy khả năng chạm tới cảm xúc công chúng khi được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, hình ảnh, diễn xuất và ngôn ngữ thể hiện. Tuy nhiên, sức bật phòng vé, một số giải thưởng điện ảnh vẫn chưa đồng nghĩa với sự phát triển đồng đều của toàn ngành.

Thị trường điện ảnh cần thêm nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, những bộ phim khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử, đời sống xã hội, các vấn đề của con người hôm nay. Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim thiếu nhi cũng cần được quan tâm đúng mức.

Khán giả xếp hàng chờ xem phim trong một chương trình quảng bá điện ảnh. (Ảnh: QUANG HUY)

Đây là bài toán phát triển cần được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa thị trường và trách nhiệm văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra những định hướng quan trọng nhằm đưa văn hóa trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Trong đó, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các thương hiệu quốc gia, thúc đẩy sáng tạo, ứng dụng công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là những yêu cầu có liên quan trực tiếp đến điện ảnh. Cùng với đó, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gợi mở yêu cầu xây dựng môi trường điện ảnh đa dạng, trong đó khán giả được tiếp cận nhiều loại hình tác phẩm, còn người sáng tạo có điều kiện tìm tòi, thể nghiệm và phát triển nghề nghiệp. Khi cơ hội sáng tạo và thụ hưởng được mở rộng, điện ảnh mới có thể phát huy đầy đủ vai trò trong đời sống văn hóa. Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội mới cho điện ảnh.

Công nghệ kỹ thuật số, kỹ xảo hình ảnh, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng phân phối trực tuyến giúp mở rộng khả năng sáng tạo, tiếp cận công chúng. Bên cạnh đó là yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu điện ảnh, số hóa và phục chế phim, bảo quản tư liệu, bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan.

Một hướng đi khác là mở rộng hoạt động phổ biến phim tại các thiết chế văn hóa cơ sở, trường học, thư viện, bảo tàng, đơn vị lực lượng vũ trang và những địa bàn còn khó khăn.

Thực tế khảo sát của Cục Điện ảnh tại một số địa phương cho thấy hoạt động chiếu phim lưu động vẫn được duy trì ở cơ sở, song còn khó khăn về trang thiết bị, nguồn phim, cơ chế tổ chức. Ngoài ra, hệ thống rạp chiếu thương mại giữ vai trò quan trọng trong phát triển thị trường, nhưng không gian thụ hưởng điện ảnh chủ yếu vẫn ở đô thị lớn, tập trung vào nhóm khán giả có điều kiện kinh tế.

Từ bản sắc dân tộc đến sức mạnh mềm quốc gia

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ tám (HANIFF VIII), diễn ra từ ngày 28/11-2/12, là sự kiện đáng chú ý ngay sau Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo công bố của Ban tổ chức tính tới ngày 30/10, Liên hoan phim có 125 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình phim dự thi gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn; Chương trình Phim Việt Nam đương đại giới thiệu 30 tác phẩm, trong đó có 18 phim dài và 12 phim ngắn.

Đại diện Việt Nam tham gia hạng mục phim dài dự thi có "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Ngoài ra, các phim ngắn Việt Nam được tuyển chọn thuộc nhiều loại hình như phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Điều này phần nào phản ánh diện mạo sáng tạo của điện ảnh trong nước, đồng thời tạo cơ hội để tác phẩm Việt Nam gặp gỡ các nền điện ảnh khác.

Tọa đàm “Điện ảnh và di sản: Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo”. (Ảnh: THU LAN)

Tại tọa đàm "Điện ảnh và di sản: Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo", vấn đề đưa điện ảnh đến gần hơn với đời sống văn hóa cũng được đặt ra từ góc độ khai thác giá trị di sản và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Các ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong việc lưu giữ, tái hiện và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời gợi mở hướng kết nối giữa sáng tạo điện ảnh với các không gian di sản, hoạt động du lịch và giáo dục. Qua đó, di sản có thêm cách thức hiện diện sinh động trong đời sống đương đại, còn điện ảnh có thêm chất liệu, cảm hứng và cơ hội phát triển công chúng.

Chia sẻ về câu chuyện này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, lưu ý về sự thiếu đồng bộ giữa đầu tư sản xuất với kinh phí quảng bá, phát hành đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước. Nếu thiếu cơ chế đưa tác phẩm đến với hệ thống rạp và các kênh phổ biến phù hợp, hiệu quả đầu tư sẽ khó được phát huy đầy đủ. Đây là vấn đề đáng quan tâm, bởi giá trị của một bộ phim không dừng lại ở thời điểm hoàn thành, nghiệm thu, mà còn được thể hiện qua khả năng tiếp cận và tạo ảnh hưởng trong công chúng.

Từ phía cơ quan quản lý, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Điện ảnh, cũng đề cập những khó khăn trong việc đưa phim sử dụng ngân sách nhà nước đến với đông đảo khán giả, nhất là cơ chế khai thác, hợp tác với đơn vị phát hành, nguồn lực truyền thông.

Ở tầm nhìn rộng hơn, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu phát triển điện ảnh theo hướng nền công nghiệp văn hóa có sự liên kết giữa sáng tạo, sản xuất, phát hành và tái đầu tư. Theo đó, để hình thành năng lực cạnh tranh lâu dài, điện ảnh còn cần hệ thống sản xuất chuyên nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng, mạng lưới phát hành hiệu quả và chiến lược xúc tiến tại các thị trường quốc tế.

Bản sắc văn hóa sẽ có sức lan tỏa rộng hơn khi được chuyển tải bằng những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và khả năng đối thoại với khán giả nhiều quốc gia. Điện ảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, song để chuyển những lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực và bản sắc văn hóa thành sức mạnh thực chất, cần chiến lược đồng bộ, dài hạn.

Từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng sáng tạo đến đầu tư cho phát hành, phổ biến phim và mở rộng hợp tác quốc tế, mỗi khâu đều có ý nghĩa đối với sức sống của tác phẩm và sự phát triển của toàn ngành. Quan trọng hơn, điện ảnh cần được nhìn nhận đầy đủ trong mối quan hệ giữa giá trị nghệ thuật, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội để góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, củng cố bản sắc dân tộc và lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.