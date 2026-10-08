Đưa điểm du lịch nông thôn vào chương trình tour

Du khách trải nghiệm nghề thủ công tại Bản làng Thái Hải, Thái Nguyên. Ảnh tư liệu

Sáng 9/10, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của 150 - 200 đại biểu. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, làng nghề, sinh thái và du lịch dưới tán rừng sẽ được giới thiệu tới các doanh nghiệp lữ hành.

Tại hội nghị, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn sẽ được giới thiệu như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải tại Thái Nguyên; Ecohost Hải Hậu; Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao; Hợp tác xã Sinh Dược; làng mộc Kim Bồng; Nông trại Tam nông; Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng và mô hình du lịch dưới tán rừng của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Các đơn vị sẽ giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành về khả năng phối hợp xây dựng chương trình tour.

Bên cạnh đó, khu vực ngoài trời của Nhà Triển lãm Nông nghiệp được bố trí thành không gian giới thiệu du lịch nông nghiệp, nông thôn theo đặc trưng ba miền.

Khách tham quan có thể tìm hiểu các điểm đến qua hình ảnh, phim tư liệu, mô hình và màn hình tương tác; xem thao diễn gốm, tranh Đông Hồ, nặn tò he, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa và trải nghiệm một số món ăn truyền thống.

Chương trình còn có các tiết mục quan họ, hát xẩm, chèo, Ca Huế, dân ca Nghệ An - Hà Tĩnh, cải lương và đờn ca tài tử.

Hội nghị diễn ra từ 8h đến 12h tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn năm 2026 (từ ngày 8-12/6).