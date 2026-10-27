Đưa điểm đến Nội Bài vào hành trình khám phá Thủ đô

Ngày 27-10, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với UBND xã Nội Bài tổ chức khảo sát và Hội nghị nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch Nội Bài. Ảnh: Hoàng Lân

Khai mở tiềm năng từ những giá trị bản địa

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, có lợi thế kết nối với trung tâm Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các địa phương phía Bắc, xã Nội Bài sở hữu vị trí thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch ngắn ngày. Địa phương có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách, từ khách quá cảnh, nối chuyến, khách công vụ, chuyên gia đến du khách muốn khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống bản địa.

Theo UBND xã Nội Bài, không chỉ có lợi thế về giao thông, địa phương còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tương đối đa dạng, kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghệ thuật, sinh thái, nông nghiệp và ẩm thực. Trên địa bàn xã có 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 20 di tích được xếp hạng cấp thành phố. Cùng với đó là các điểm đến văn hóa, sinh thái và hệ thống sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tạo nền tảng để địa phương nghiên cứu xây dựng những chương trình tham quan có chủ đề, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Di tích Quốc gia đền Thanh Nhàn đang được nâng cấp, trùng tu. Ảnh: Hoàng Lân.

Trong số các điểm đến đang được giới thiệu, đền Thanh Nhàn là địa chỉ có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Hiện, địa phương đã trùng tu, tôn tạo, số hóa các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, đồng thời định hướng nâng cấp đền Thanh Nhàn thành điểm du lịch văn hóa mẫu. Bên cạnh đó, Việt Phủ Thành Chương là điểm đến văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa của du khách.

Một lợi thế khác của Nội Bài là khả năng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sinh thái, nông nghiệp và trải nghiệm đời sống địa phương. Hồ Đồng Quan được đề xuất kết nối trong các chương trình tham quan cùng đền Thanh Nhàn, Việt Phủ Thành Chương và các cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng. Đáng chú ý, xã Nội Bài có 24 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 10 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch gắn với sản xuất, tiêu dùng và quảng bá sản phẩm địa phương.

Đoàn khảo sát tại Di tích đền Thanh Nhàn. Ảnh: Hoàng Lân.

Từ những lợi thế đó, theo các chuyên gia, Nội Bài có thể nghiên cứu hình thành các chương trình tham quan nửa ngày hoặc một ngày, kết hợp văn hóa, tâm linh với sinh thái, nông nghiệp, ẩm thực và mua sắm. Các sản phẩm này có thể hướng tới khách quá cảnh, nối chuyến, khách công vụ, chuyên gia làm việc tại khu vực sân bay, đồng thời kết nối với các chương trình du lịch hiện có của Hà Nội.

Đưa Nội Bài vào hành trình trải nghiệm

Thực tế cho thấy, thách thức lớn đối với du lịch Nội Bài hiện nay là chuyển hóa nguồn tài nguyên sẵn có thành những sản phẩm cụ thể, có chất lượng và khả năng khai thác ổn định. Hiện nay, du lịch Nội Bài vẫn còn một số vấn đề cần được quan tâm, từ điều kiện phục vụ du khách tại các điểm tham quan, khả năng tiếp cận, tổ chức hoạt động trải nghiệm đến chất lượng thuyết minh, vệ sinh môi trường, dịch vụ ăn uống, mua sắm và các tiện ích đi kèm.

Du khách tham quan Việt Phủ Thành Chương. Ảnh: Hoàng Lân.

Tại hội nghị “Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Nội Bài với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Nội Bài tổ chức vào ngày 27-10, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài Nguyễn Nam Hà nhìn nhận, có tài nguyên chưa đồng nghĩa với có sản phẩm; có sản phẩm cũng chưa đồng nghĩa với có thị trường. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của xã là xác định rõ sản phẩm nào phù hợp, phục vụ nhóm khách nào và tổ chức khai thác ra sao.

Góp ý cho du lịch Nội Bài phát triển hiệu quả, theo Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng, xã Nội Bài cần định hướng phát triển theo hướng du lịch xanh, tạo sức hút để du khách kéo dài thời gian lưu trú thay vì chỉ dừng chân tại sân bay. Khu vực hồ Đồng Quan có thể được định hướng phát triển thành không gian nghỉ dưỡng sinh thái, phục vụ nhu cầu thư giãn của hành khách và du khách. Bên cạnh đó, các cơ sở dịch vụ trên địa bàn cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các chương trình đưa khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của địa phương.

Trải nghiệm gói bánh chưng tại cơ sở bánh chưng xanh Hải Yến - sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Hoàng Lân.

Hiến kế gỡ “điểm nghẽn” cho du lịch Nội Bài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, với lợi thế gần sân bay, Nội Bài có thể phát triển trở thành trung tâm mua sắm các sản phẩm OCOP của khu vực Sóc Sơn nói riêng và Hà Nội nói chung. Đồng thời, Nội Bài có thể xây dựng chuỗi dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, thư giãn cho du khách "đến sớm về muộn" trong khi chờ giờ bay. Ngoài ra, ông Đạt cũng gợi ý, xã Nội Bài có thể khai thác khu vực chờ sân bay thành không gian quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương.

Còn theo Tiến sĩ Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Travelogy Việt Nam, xã Nội Bài và các điểm đến cần xây dựng bản đồ du lịch số để doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu điểm đến, điểm ẩm thực. Ngoài ra, một số điểm đến như Việt Phủ Thành Chương cần đổi mới hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Ở góc độ quản lý, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phan Huy Cường cho rằng xã Nội Bài cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và điều kiện phục vụ tại các điểm đến; đẩy mạnh trùng tu, tôn tạo, số hóa di tích, cải thiện cảnh quan, môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đầu tư, cần chú trọng nâng cao năng lực thuyết minh, tổ chức trải nghiệm và quản lý điểm đến, bảo đảm tính chuyên nghiệp trong quá trình đón khách. Ngoài ra, địa phương cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp lữ hành để khảo sát chuyên sâu, lựa chọn những điểm đến ưu tiên, xây dựng chương trình tour cụ thể và thống nhất đầu mối cung ứng dịch vụ.

Hội nghị “Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Nội Bài với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Nội Bài tổ chức vào ngày 27-10. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo ông Phan Huy Cường, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phát huy giá trị tài nguyên văn hóa, sinh thái và tăng cường liên kết giữa các điểm đến, trong đó có xã Nội Bài, với doanh nghiệp lữ hành có ý nghĩa quan trọng đối với sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động du lịch của Thủ đô. Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 20-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030.

Với những lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan sinh thái và vị trí cửa ngõ hàng không, Nội Bài có cơ hội hình thành những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Để hiện thực hóa tiềm năng ấy, địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch. Khi các nguồn lực được kết nối và khai thác hiệu quả, Nội Bài không chỉ là điểm trung chuyển hành khách mà còn có thể trở thành điểm dừng chân giàu sức hút trong hành trình khám phá Thủ đô, góp phần tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.