Đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân

Nhiều người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn phường An Hải được thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Vượt qua trở ngại để chăm sóc sức khỏe

Trong căn nhà của bà Dương Thị Hoa (58 tuổi), các bác sĩ Trạm Y tế phường An Hải cẩn thận kiểm tra huyết áp, thăm khám và lấy mẫu máu để xét nghiệm.

Mắc cùng lúc các bệnh cao huyết áp, ung thư trực tràng và tiểu đường, sức khỏe yếu, không thể tự đi lại, bà Hoa gặp nhiều khó khăn mỗi khi cần đến cơ sở y tế.

Với những trường hợp như bà Hoa, việc được nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám mang ý nghĩa thiết thực. Không phải lo lắng chuyện di chuyển, người bệnh vẫn được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cần thiết, lấy mẫu xét nghiệm và tư vấn cách chăm sóc phù hợp. Hiện gia đình bà Hoa đang chờ kết quả xét nghiệm để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

Đồng hành chăm sóc mẹ, chị Lê Thị Tươi (40 tuổi), con gái bà Hoa, làm công nhân tại một nhà máy trên địa bàn phường. Công việc có thời gian biểu nhất định, trong khi mẹ sức khỏe yếu, không thể tự đi lại khiến việc thu xếp đưa mẹ đến cơ sở y tế không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Chị Tươi chia sẻ: “Mẹ tôi mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu nên việc đi lại rất khó khăn. Mỗi lần đưa mẹ đi khám, gia đình phải thu xếp người hỗ trợ. Nay được các bác sĩ đến tận nhà kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, gia đình tôi rất mừng. Việc này giúp mẹ được chăm sóc thuận tiện hơn, gia đình cũng bớt vất vả”.

Không chỉ gia đình bà Hoa, gần 60 trường hợp người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn phường An Hải đã được nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Đây là những đối tượng dễ gặp trở ngại khi tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là người cao tuổi sức khỏe suy giảm hoặc người mắc bệnh cần được theo dõi thường xuyên.

Trong các chuyến thăm khám, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường mang theo thiết bị y tế chuyên dụng cơ bản để kiểm tra mạch, huyết áp, khám tổng quát các chuyên khoa như nội khoa, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng; lấy mẫu máu xét nghiệm các chỉ số liên quan đến đường huyết, mỡ máu, chức năng thận... Người dân còn được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, cách phòng ngừa bệnh và chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà.

Việc đưa nhân viên y tế đến tận nơi không chỉ giảm bớt khó khăn trong đi lại mà còn giúp người bệnh và gia đình có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe. Qua thăm khám, những vấn đề cần theo dõi có thể được nhận diện để tư vấn, hướng dẫn người dân tiếp tục kiểm tra hoặc đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân

Hoạt động khám sức khỏe tại nhà được Trạm Y tế phường An Hải triển khai trong tinh thần “Y tế gần dân, vì sức khỏe cộng đồng”, ưu tiên người từ 60 tuổi trở lên chưa được khám sức khỏe bằng bảo hiểm y tế trong năm 2026, đặc biệt quan tâm người cao tuổi gặp khó khăn trong đi lại và người khuyết tật.

Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, không để những trở ngại về tuổi tác, sức khỏe hay hoàn cảnh gia đình làm hạn chế cơ hội được thăm khám.

Theo kết quả tổng hợp chiến dịch 100 ngày khám sức khỏe toàn dân tại phường An Hải, toàn phường đã thực hiện 2.252 lượt khám, so với chỉ tiêu 1.668 lượt, đạt 135,01%.

Trong đó, nhóm người khuyết tật đạt 45/45 trường hợp; người có công đạt 89/89 trường hợp; người cao tuổi đạt 1.189/1.194 trường hợp, tương đương 99,58%; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đạt 52/52 trường hợp và trẻ dưới 6 tuổi đạt 288/288 trường hợp.

Kết quả này cho thấy công tác khám sức khỏe đã được triển khai đến nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn, trong đó có các nhóm chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, việc chủ động rà soát đối tượng, tổ chức khám tại nhà cho những người hạn chế khả năng đi lại đã góp phần đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người dân.

Các bác sĩ Trạm Y tế phường An Hải khám sức khỏe cho người dân tận nhà. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, cho biết: “Khám sức khỏe tại nhà là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp sức khỏe yếu, việc được thăm khám ngay tại nhà giúp giảm bớt khó khăn khi đi lại, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn”.

Theo ông Thanh, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường rà soát, nắm bắt nhu cầu của người dân, nhất là những trường hợp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Đồng thời, địa phương chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chủ động khám sức khỏe định kỳ, phòng ngừa bệnh tật; phát huy vai trò của y tế cơ sở trong tư vấn, theo dõi sức khỏe và kết nối người bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh khi cần thiết.

Từ một chuyến thăm khám tại nhà, giá trị của y tế cơ sở được thể hiện qua những việc làm gần gũi, thiết thực: người bệnh được quan tâm, gia đình giảm bớt vất vả và nhu cầu chăm sóc sức khỏe được đáp ứng thuận tiện hơn.

Để hoạt động này phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự chủ động của ngành y tế, cần có sự phối hợp thường xuyên của chính quyền, gia đình và cộng đồng trong việc phát hiện, hỗ trợ những người cần chăm sóc.

Đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân không chỉ là giải pháp hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong đi lại, mà còn góp phần xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe gần dân, sát dân. Đây là hướng đi cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh để mọi người dân, nhất là những người yếu thế, có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe kịp thời và phù hợp.