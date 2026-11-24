Cán bộ Trạm Y tế xã Mù Cang Chải thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi ngay tại nhà.

Ở thôn Dề Thàng, xã Mù Cang Chải, do tuổi cao, đường sá đi lại khó khăn khiến ông Giàng A Sàng không có điều kiện đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cán bộ Trạm Y tế xã Mù Cang Chải đã chủ động đến tận nhà thăm khám, tư vấn và hướng dẫn ông sử dụng thuốc.

Với ông Sàng, những lần cán bộ y tế đến nhà không chỉ giúp kiểm tra tình trạng sức khỏe mà còn mang đến sự động viên về tinh thần. Ông chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao, lại mắc nhiều bệnh nên việc đi lại, đến cơ sở y tế khám bệnh không thuận tiện. Tôi rất vui và cảm ơn cán bộ trạm y tế xã đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra sức khỏe định kỳ”.

Không để khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại trở thành rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Trạm Y tế xã Mù Cang Chải đã thành lập tổ khám lưu động, chủ động rà soát các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật và những người không có khả năng đến trạm để tổ chức thăm khám tại nhà.

Vượt đường khó, cán bộ y tế xã Mù Cang Chải đến tận các gia đình để khám, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Địa bàn rộng, nhiều tuyến đường đi lại khó khăn, nhất là khi thời tiết mưa gió, khiến việc tiếp cận các hộ dân không ít trở ngại. Tuy nhiên, với phương châm hướng về cơ sở, đội ngũ cán bộ y tế vẫn nỗ lực đến từng gia đình, thực hiện khám, tư vấn và hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân - Trạm Y tế xã Mù Cang Chải cho biết: “Để thực hiện mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe, đội khám lưu động của trạm đã cố gắng tiếp cận những hộ dân không thể đến cơ sở y tế. Dù việc di chuyển còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực để người dân được thăm khám và tư vấn trực tiếp”.

Viên chức Trạm y tế xã Mù Cang Chải chuẩn bị thuốc và vật tư y tế trước khi thực hiện các chuyến khám lưu động.

Đến nay, xã Mù Cang Chải đã có 13.446 người được khám sức khỏe, đạt 92% kế hoạch giao. Qua hoạt động khám sức khỏe, nhiều trường hợp mắc bệnh không lây nhiễm được phát hiện sớm, đưa vào quản lý, tư vấn và hướng dẫn điều trị.

Không chỉ ở vùng cao, tại phường Nghĩa Lộ, hoạt động thăm khám sức khỏe tại nhà cũng đang mang lại những lợi ích thiết thực. Ông Đồng Văn Chài, ở tổ dân phố số 2 bị tai biến đã 8 năm nay. Sức khỏe hạn chế, mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần người hỗ trợ nên việc tự đến cơ sở y tế khám bệnh là điều không dễ dàng. Những lần cán bộ y tế đến tận nhà kiểm tra sức khỏe, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc đã giúp ông có thêm điều kiện theo dõi bệnh tật.

Ông Đồng Văn Chài được cán bộ y tế phường Nghĩa Lộ đến nhà thăm khám sức khỏe.

Ông Chài chia sẻ: “Sau khi bị tai biến, tôi được cán bộ y tế phường thường xuyên đến thăm khám, hướng dẫn sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe. Sự quan tâm đó giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình điều trị”.

Thực tế, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và người mắc bệnh mạn tính luôn gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Không ít người chỉ đi khám khi sức khỏe có biểu hiện bất thường, trong khi các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết nếu không được kiểm tra định kỳ. Vì vậy, việc cán bộ y tế đến tận nhà không chỉ tháo gỡ khó khăn về đi lại mà còn tạo điều kiện phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe phù hợp.

Cán bộ y tế phường Nghĩa Lộ thăm hỏi, động viên và chăm sóc sức khỏe, giúp người dân thêm yên tâm trong quá trình điều trị.

Tại phường Nghĩa Lộ, thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030, Trạm Y tế phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt khám tại những điểm dân cư và triển khai thăm khám lưu động đối với các trường hợp đặc thù. Đến ngày 20/11/2026, đơn vị đã khám sàng lọc cho hơn 11.740 người từ 18 tuổi trở lên. Qua rà soát, hiện phường vẫn còn hơn 2.400 người chưa được khám.

Con số này cho thấy khối lượng công việc còn lớn, nhất là khi địa bàn rộng, số lượng người cần khám nhiều, trong khi không phải ai cũng có điều kiện tham gia các đợt khám tập trung. Để khắc phục, trạm y tế phối hợp với các tổ dân phố, lực lượng y tế cơ sở và các đoàn thể rà soát, lập danh sách, xác định những trường hợp cần được ưu tiên thăm khám tại nhà.

Người dân phường Nghĩa Lộ được cán bộ y tế tư vấn, kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Khám bệnh, Trạm Y tế Nghĩa Lộ cho biết: “Để hoạt động thăm khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí không chỉ dừng lại ở từng đợt, trạm y tế tập trung rà soát, lập danh sách và cập nhật thường xuyên các đối tượng; đồng thời tổ chức khám linh hoạt, quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân”.

Đưa dịch vụ y tế đến tận nhà là cách làm thiết thực, nhưng để hoạt động phát huy hiệu quả lâu dài, điều quan trọng là phải duy trì được việc theo dõi, quản lý sức khỏe sau mỗi lần thăm khám. Bởi với người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật hay người mắc bệnh mạn tính, nhu cầu chăm sóc không chỉ dừng lại ở một lần kiểm tra sức khỏe mà cần sự đồng hành thường xuyên của cán bộ y tế.

Tại phường Nghĩa Lộ, Trạm Y tế phối hợp với các tổ dân phố rà soát, lập danh sách, ưu tiên người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và người khó khăn trong đi lại để tổ chức thăm khám phù hợp. Với những trường hợp có nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường, cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sức khỏe và nhắc lịch tái khám. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ dân phố và các đoàn thể giúp xác định đúng đối tượng, hạn chế bỏ sót những người cần được chăm sóc.

Đội ngũ cán bộ y tế phường Nghĩa Lộ đến các hộ gia đình thực hiện khám sức khỏe lưu động.

Không chỉ ở Mù Cang Chải hay phường Nghĩa Lộ, hoạt động đưa dịch vụ y tế đến tận nhà đang được các xã, phường trong tỉnh quan tâm triển khai, hướng đến nhóm người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Tùy điều kiện thực tế, các trạm y tế chủ động rà soát đối tượng, tổ chức khám lưu động, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà. Qua đó, từng bước đưa dịch vụ y tế về gần cơ sở, mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, nhất là những nhóm dễ bị bỏ sót, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.