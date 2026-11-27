Để triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, Trạm Y tế xã Nam Gianh đã chủ động phối hợp với Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình tổ chức các đợt khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn. Các nội dung chuyên môn tập trung vào khám, đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, tư vấn chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, thông qua hoạt động khám sức khỏe, người dân có thêm cơ hội phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tình trạng chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Đối với những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc có nguy cơ mắc bệnh được bác sĩ và nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Với sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn và sự hưởng ứng tích cực của người dân, đến ngày 5/11/2026, Trạm Y tế xã Nam Gianh đã hoàn thành khám sức khỏe đợt 1 cho 19.400 người dân và 8.970 học sinh, đạt 100% kế hoạch đề ra. Kết quả này không chỉ thể hiện nỗ lực của ngành y tế địa phương trong mở rộng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.

Người dân được thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã Nam Gianh - Ảnh: T.T

Bà Mai Thị Khiểu, thôn Cao Cựu, xã Nam Gianh cho hay: "Được khám, chữa bệnh ngay tại trạm y tế xã tôi thấy rất thuận tiện nhất là đối với những người già đi lại khó khăn. Các bác sĩ thăm khám, hướng dẫn rất tận tình đã giúp tôi biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân. Tôi mong chương trình sẽ được tổ chức hằng năm để nhiều người dân được tham gia hơn nữa".

Thông qua chương trình khám sức khỏe, các thông tin và kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử góp phần hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe người dân, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng ngừa bệnh tật.

Sau sáp nhập, Trạm Y tế xã Nam Gianh có 35 cán bộ, nhân viên trong đó có 7 bác sĩ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại 4 điểm trạm. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông trong khi yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao đặt ra không ít áp lực đối với đội ngũ y tế cơ sở. Một số cán bộ, nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ đòi hỏi trạm phải chủ động sắp xếp, phân công phù hợp bảo đảm hoạt động chuyên môn được duy trì thông suốt.

"Định hướng của chúng tôi là xây dựng Trạm Y tế xã Nam Gianh trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu tin cậy của người dân. Hoạt động y tế không chỉ dừng lại ở khám, chữa bệnh mà sẽ chuyển mạnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện theo từng nhóm đối tượng nhằm giúp người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp ngay từ tuyến cơ sở", bác sĩ Lê Thị Hồng Quyên, Giám đốc Trạm y tế xã Nam Gianh thông tin thêm.

Trước yêu cầu từ thực tiễn, Trạm Y tế xã Nam Gianh đã từng bước kiện toàn hoạt động, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên trong hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật. Qua đó góp phần duy trì hoạt động khám, chữa bệnh tại các điểm trạm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Bác sĩ Lê Thị Hồng Quyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Nam Gianh cho biết, để chương trình khám sức khỏe toàn dân đạt kết quả cao, bảo đảm tiến độ, trạm đã chủ động phối hợp với các thôn rà soát, lập danh sách, quản lý các nhóm đối tượng và thông báo lịch khám bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, với phương châm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế, trạm tổ chức khám tại nhà cho người cao tuổi, người hạn chế khả năng đi lại và những trường hợp không có điều kiện tham gia khám tập trung.

Việc hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn tạo thêm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý y tế trên địa bàn. Đây cũng là động lực để Trạm Y tế xã Nam Gianh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.