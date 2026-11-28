Với những thương binh ở tuổi xế chiều, di chứng của vết thương chiến tranh cùng quy luật khắc nghiệt của tuổi tác luôn là nỗi lo thường trực. Khi hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công ngày càng hoàn thiện, điều mà nhiều cựu chiến binh mong mỏi là làm sao cho các dịch vụ y tế thuận tiện nhất với thể trạng người cao tuổi, sức yếu.

Ông Trần Quốc Phú (thương binh 4/4, ngụ xã Khánh An) cho biết, mỗi lần đi khám bệnh định kỳ hay kiểm tra di chứng vết thương cũ đều phải cân nhắc. Tuổi tác càng cao, những cơn đau khi trái gió trở trời khiến việc di chuyển quãng đường xa càng khó khăn.

“Tôi và các đồng đội luôn trân trọng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Thế nhưng, việc khám, chữa bệnh hiện nay phải tốn chi phí đi lại, mất thời gian chờ đợi hoặc phải di chuyển chặng đường xa so với sức khoẻ của người bệnh lớn tuổi”, ông Phú chia sẻ.

Từ thực tế đó, ông mong muốn ngành y tế và chính quyền địa phương có thêm những hình thức chăm sóc sức khoẻ linh hoạt ngay tại cơ sở, như tăng cường các đợt khám bệnh, cấp thuốc lưu động tại xã, ấp hoặc kết nối chặt chẽ giữa trạm y tế xã với tuyến trên để người có công được tư vấn, sàng lọc ban đầu ngay gần nhà.

Cùng trăn trở ấy, ông Trần Hoàng Minh (thương binh 4/4, ngụ xã Khánh Hưng) năm nay ở tuổi ngoài thất thập, sức khoẻ suy giảm theo năm tháng nên việc đi lại thăm khám cần nhiều sự hỗ trợ hơn trước. Ông bày tỏ mong muốn chính sách đi vào đời sống một cách thiết thực, thuận tiện hơn cho người cao tuổi, đi lại khó khăn, đặc biệt là có điều kiện thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại quê nhà.

Ở tuổi xế chiều, ông Trần Hoàng Minh (thương binh 4/4, ngụ xã Khánh Hưng) luôn lo lắng về sức khoẻ do ảnh hưởng vết thương chiến tranh.

Những tâm tư từ các thương binh đặt ra góc nhìn đáng lưu tâm trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về chính sách người có công ở lĩnh vực y tế. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định đầy đủ quyền được chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng của thương binh, bệnh binh và cựu chiến binh.

Trên thực tế, các địa phương đều nỗ lực thực hiện đúng, đủ các chế độ này và tổ chức nhiều hoạt động tri ân vào dịp lễ, Tết. Song, giữa quy định chung với điều kiện thực tế ở vùng nông thôn, thói quen sinh hoạt và thể trạng của người cao tuổi vẫn còn những trăn trở.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, cho biết: Địa phương luôn xác định công tác chăm sóc người có công, trong đó có bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh là nhiệm vụ thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thời gian qua, xã đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đoàn thể rà soát danh sách đối tượng chính sách, nắm bắt tình hình sức khoẻ, hỗ trợ thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế và vận động nguồn lực xã hội hoá tổ chức khám bệnh, tặng quà.

"Tuy nhiên, ở tuyến xã, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên sâu và nhân lực y tế còn những giới hạn nhất định so với nhu cầu khám, điều trị bệnh của người cao tuổi, khiến nhiều trường hợp vẫn phải chuyển tuyến hoặc đi xa”, ông Nguyễn Vũ Bằng cho biết thêm.

Cùng chung mối quan tâm đưa dịch vụ y tế đến gần người có công hơn, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, cho biết: Việc thực hiện chính sách y tế cho người có công được địa phương triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm không để sót đối tượng thụ hưởng. Dẫu vậy, để giảm thời gian đi lại và chi phí cho thương binh, bệnh binh cao tuổi rất cần sự đồng bộ từ khâu khám sàng lọc tại tuyến cơ sở, liên thông hồ sơ sức khoẻ điện tử đến việc bố trí quy trình, phương thức tiếp đón phù hợp cho nhóm đối tượng này tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh.

Các địa phương luôn quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ người có công.

Nhìn một cách tổng thể, điều mà phần lớn thương binh, người có công kỳ vọng là sự thuận tiện trong từng khâu tiếp cận dịch vụ y tế: thủ tục gọn nhẹ, lịch khám phù hợp sức khoẻ người cao tuổi, tư vấn rõ ràng và sự hiện diện thường xuyên, tin cậy của y tế cơ sở.

Khi người có công ít phải đi xa, ít tốn kém hơn cho những lần thăm khám định kỳ hay theo dõi sức khoẻ thường xuyên, chính sách pháp luật mới thực sự phát huy trọn vẹn giá trị nhân văn./.