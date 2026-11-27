Khám sức khỏe định kỳ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm bệnh tật, chủ động bảo vệ sức khỏe.

Theo đó, trải qua gần 100 ngày nỗ lực, đến nay chiến dịch đã chính thức về đích sau đợt 3 với 100% chỉ tiêu tại 6 xã: Tam Mỹ, Tam Anh, Tam Hải, Đức Phú, Núi Thành và Tam Xuân; riêng xã Núi Thành vượt chỉ tiêu, đạt 103%. Trong tổng số 18.893 lượt khám, có 8.131 người cao tuổi, 521 người có công với cách mạng, 798 người khuyết tật, 190 người thuộc hộ nghèo, 194 người thuộc hộ cận nghèo, 1.384 người thuộc nhóm dân cư địa bàn đặc thù, 2.130 trẻ em dưới 6 tuổi, 2.141 người thuộc hai nhóm đối tượng bổ sung và 3.404 lượt khám lồng ghép chương trình tiêm chủng mở rộng. Qua sàng lọc, nhiều trường hợp mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đục thủy tinh thể được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị kịp thời.

TS.BS Phan Tấn Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng chia sẻ: “Giá trị của chiến dịch không chỉ nằm ở việc hoàn thành chỉ tiêu, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và được theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Đây cũng là nền tảng để bệnh viện tiếp tục tăng cường kết nối với y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong năm 2027, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau”.