Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Bác sĩ Đoàn Minh Nhật (giữa), thành viên Tổ khám lưu động số 1, khám bệnh cho người dân tại nhà

Đưa bác sĩ đến tận nhà

Tại phường Tiến Thành, công tác rà soát, lập danh sách đối tượng được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người có công. Phường đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện khám trong tháng 11/2026. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, địa phương duy trì theo dõi, cập nhật tiến độ hàng ngày, hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là tại những địa bàn triển khai chậm.

Phường đã thành lập 2 tổ khám lưu động, dự kiến khám cho khoảng 700 người già neo đơn, người khuyết tật và người khó khăn trong đi lại tại 8 tổ dân phố. Các tổ dân phố rà soát, lập danh sách; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng tại cơ sở phối hợp đưa đoàn y tế đến tận nhà.

Mỗi tổ gồm bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ trạm y tế và đoàn viên hỗ trợ nhập liệu. Theo bác sĩ Đoàn Minh Nhật, thành viên Tổ khám lưu động số 1, người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, khám tổng quát, đo huyết áp, nhịp tim, kiểm tra phổi, bụng và xét nghiệm máu, nước tiểu. Trường hợp có dấu hiệu nguy cấp sẽ được tư vấn chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp. Kết quả khám và xét nghiệm được chuyển về địa phương để phối hợp với gia đình hướng dẫn theo dõi, xử trí tiếp theo. Ở tuổi 75, bà Võ Thị Nguyệt, tổ dân phố 1, phường Tiến Thành gặp khó khăn trong đi lại do đau hai chân. Việc được các y, bác sĩ đến tận nhà khám sàng lọc, xét nghiệm máu miễn phí và tư vấn sức khỏe giúp bà an tâm hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, khám tại nhà giúp người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế. Qua đó phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời, góp phần hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe trên địa bàn.

Đây là địa phương khuyến khích người dân đi khám bệnh và bốc thăm trúng thưởng gà giống

Người dân cần chủ động chăm sóc sức khỏe

Tại xã Sông Lũy, Trạm Y tế xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận và Bệnh viện Phổi Bình Thuận tổ chức khám sức khỏe cho gần 5.000 lượt người dân tại 5 thôn. Sự phối hợp giữa y tế cơ sở và các bệnh viện giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ khám, sàng lọc bệnh ngay tại địa phương.

Theo bà Huỳnh Thị Tuyết Xuân, Giám đốc Trạm Y tế xã Sông Lũy, bác sĩ chuyên khoa I, người dân tại các thôn Bình Tân, Bình Nghĩa hưởng ứng khá tích cực. Đặc biệt, sự hỗ trợ của Bệnh viện Phổi Bình Thuận cùng trang thiết bị chuyên dụng giúp nâng cao khả năng tầm soát bệnh, trong đó có việc chụp X-quang kỹ thuật cao. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, xã Sông Lũy còn vận động nguồn lực xã hội hóa để khuyến khích người dân tham gia khám sức khỏe. Theo đó, người dân đi khám được tham gia bốc thăm nhận 10 con gà giống nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế.

Ông Thái Thành Bi, Bí thư Đảng ủy xã Sông Lũy cho biết, số gà giống là món quà động viên do một đơn vị hảo tâm hỗ trợ. Dù giá trị không lớn, hoạt động này thể hiện sự quan tâm của chính quyền và các đơn vị đồng hành đối với đời sống người dân, từ đó tạo động lực để bà con phát triển kinh tế gia đình.

Ông Đinh Phước, thôn Bình Tân, xã Sông Lũy, phấn khởi khi được các y, bác sĩ tận tình thăm khám và nhận gà giống hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Ông cho biết sẽ chăm sóc tốt đàn gà, từng bước gây dựng, phát triển kinh tế gia đình.

Từ khám tại nhà ở phường Tiến Thành đến vận động người dân tham gia khám sức khỏe tại xã Sông Lũy, các địa phương đang linh hoạt triển khai giải pháp phù hợp, ưu tiên hỗ trợ những nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế. Chiến dịch góp phần đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, nâng cao nhận thức phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.