Lãnh đạo Sở Y tế thăm, động viên các lực lượng tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã Nật Sơn.

Tại Trạm Y tế xã Nật Sơn, người dân đã có mặt từ sáng, râm ran trò chuyện trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Với bà con nơi đây, nhất là các cụ cao niên, người neo đơn hay hộ có hoàn cảnh khó khăn, việc được đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh trực tiếp thăm khám ngay tại địa phương là niềm mong mỏi bấy lâu. Trong hai ngày 12 và 13/11, khoảng 3.000 người dân xã Nật Sơn đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí. Sau Nật Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai khám bệnh cho người dân hai xã Mường Động và Cao Dương với quy mô dự kiến gần 33 nghìn người.

Ngồi chờ tới lượt khám, bà Bùi Thị Suy (xã Nật Sơn) vui vẻ cho biết: Tuổi đã cao, sức không còn dẻo dai mà phải đi xa hàng chục cây số để khám bệnh thì lại càng mệt mỏi hơn. Được các bác sĩ ở tỉnh về tận xã khám bệnh miễn phí, thuận tiện cho Nhân dân, chúng tôi rất cám ơn.

Đông đảo người dân xã Nật Sơn hào hứng tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Không khí làm việc tại các khu vực khám luôn khẩn trương mà nhịp nhàng, tiếng máy móc vận hành đều đều xen lẫn tiếng trao đổi ân cần giữa thầy thuốc và người dân. Để bảo đảm chất lượng chuyên môn cho mỗi đợt khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bố trí khoảng 30 cán bộ, y, bác sĩ cùng hệ thống trang thiết bị phục vụ khám lâm sàng và cận lâm sàng. Bà con được khám các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, đồng thời được lấy mẫu máu xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu cùng các chỉ số sinh hóa như đường huyết, chức năng thận, men gan. Dựa trên kết quả cụ thể, các bác sĩ trực tiếp tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng bệnh, theo dõi sức khỏe thường xuyên và khuyến nghị chuyển tuyến khám chuyên sâu với những trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Đồng chí Bùi Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn, cho biết địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn công tác triển khai khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đồng thời kỳ vọng hoạt động này sẽ giúp bà con nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật để yên tâm lao động sản xuất.

Tính đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã khám bệnh miễn phí cho 8.000 người dân. Điểm đáng chú ý của đợt khám này là việc quản lý thông tin sức khỏe người dân được thực hiện đồng bộ trên nền tảng số. Ngay sau khi hoàn tất thăm khám, kết quả được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cập nhật trực tiếp vào phần mềm quản lý, đồng bộ lên Hệ thống thông tin y tế tỉnh Phú Thọ để hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử của từng người dân. Nhờ vậy, mỗi người dân dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân theo thời gian, còn ngành y tế có thêm dữ liệu phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục.

Trao đổi với chúng tôi, T.S Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế tỉnh cho biết: Sở Y tế ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tuyến tỉnh trong việc đưa dịch vụ y tế về với vùng khó khăn, nhất là tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc khi triển khai hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này với sự tham gia của 51 cơ sở y tế trên toàn tỉnh.

Từ những chuyến khám bệnh miễn phí tại Nật Sơn, Mường Động, Cao Dương, vai trò của bệnh viện tuyến tỉnh không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc sức khỏe tức thời cho người dân mà còn mở ra hướng kết nối, hỗ trợ bền vững cho y tế cơ sở. Khi chuyên môn tuyến dưới từng bước được bồi đắp, người dân vùng khó khăn sẽ có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận tiện và công bằng hơn, hướng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy người dân làm trung tâm.