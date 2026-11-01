Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến

Trước đây, với các trường hợp mắc sỏi thận, sỏi mật, gãy xương phức tạp hoặc cần can thiệp chuyên sâu, người bệnh thường phải chuyển lên các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương để điều trị, gây khó khăn cho người bệnh và gia đình. Được sự quan tâm đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nỗ lực nâng cao chuyên môn, năng lực khám, chữa bệnh tại các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng phương pháp đặt nẹp vít.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường, phát triển kỹ thuật mới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Ngay từ đầu năm 2026, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai các kỹ thuật mới. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị thực hiện 29 kỹ thuật mới trên người bệnh, gồm 19 kỹ thuật lâm sàng và 10 kỹ thuật cận lâm sàng.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật nội soi, tán sỏi và hồi sức tích cực đã được đội ngũ y, bác sĩ triển khai thành công. Nhờ đó, trong 9 tháng, Trung tâm khám cho trên 107.000 lượt người, điều trị nội trú gần 16.000 lượt người, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, nhiều trường hợp bệnh trước đây thường phải chuyển tuyến nay có thể được tiếp nhận và điều trị tại Trung tâm. Kết quả này góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian và chi phí.

Người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Bác sĩ CKII Vũ Xuân Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường cho biết: “Trước đây, nhiều bệnh nhân mắc sỏi thận, sỏi mật hoặc gãy xương phức tạp phải chuyển tuyến điều trị. Hiện nay, Trung tâm đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật như cắt túi mật nội soi, tán sỏi qua da, tán sỏi ngược dòng và phẫu thuật xương, góp phần giảm đáng kể số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên”.

Cùng với phát triển các kỹ thuật phẫu thuật, Trung tâm chú trọng nâng cao năng lực điều trị bệnh nặng, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và khả năng xử trí nhanh. Các kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức, cấp cứu, hỗ trợ hô hấp và điều trị tích cực được quan tâm phát triển, nâng cao khả năng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh ngay tại cơ sở.

Đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực y tế cơ sở. Cùng với cải tạo, nâng cấp khu khám bệnh và điều trị, các trung tâm y tế khu vực từng bước bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị chuyên sâu.

Hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, cơ sở vật chất đã được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, đơn vị ưu tiên nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính (CT), hệ thống phẫu thuật nội soi, phòng xét nghiệm sinh hóa đạt chuẩn và các phương tiện phục vụ chẩn đoán, điều trị. Qua đó, Trung tâm có thêm điều kiện mở rộng danh mục kỹ thuật, nâng cao khả năng phát hiện bệnh và triển khai các phương pháp điều trị phù hợp. Đến nay, đơn vị thực hiện được gần 70% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: “Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, Trung tâm chú trọng hợp tác chuyên môn, phối hợp hội chẩn với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức; đồng thời mời chuyên gia tham gia khám bệnh vào những ngày cuối tuần, hỗ trợ triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng”.

Thông qua hoạt động hợp tác, đội ngũ y, bác sĩ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và tiếp cận các phương pháp điều trị mới. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực hội chẩn, xử trí những ca bệnh khó, cải thiện chất lượng điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Bên cạnh năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ cũng là yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở. Tại các trung tâm y tế khu vực, việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, cải tiến quy trình khám bệnh và tăng cường hướng dẫn người bệnh được chú trọng.

Bà Vũ Thị Đang, xã Vĩnh Phú, chia sẻ: “Trước đây, khi đến khám, chữa bệnh, chúng tôi thường phải chờ đợi khá lâu. Hiện nay, các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, thuận lợi hơn. Các bác sĩ cũng hướng dẫn tận tình, chỉ dẫn cụ thể đến từng phòng chuyên môn, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và yên tâm trong quá trình điều trị”.

Nâng cao năng lực y tế tuyến khu vực là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng hệ thống y tế gần dân, sát dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng phục vụ, các trung tâm y tế khu vực từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa các tuyến, tạo điều kiện để người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng ngay tại địa phương.