Đưa dịch vụ số đến tận thôn, bản, tháo gỡ khó khăn cho nông dân

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Diễn đàn “Bộ Công an – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói lần thứ I - năm 2026” diễn ra với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”. Tại đây, nhiều ý kiến của nông dân tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống, từ quản lý dữ liệu dân cư, sử dụng định danh điện tử đến việc giải quyết thủ tục hành chính ở khu vực nông thôn.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe, giải đáp những vấn đề nông dân quan tâm.

Đặt vấn đề tại diễn đàn, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lý, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc triển khai dữ liệu dân cư và định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích. Tuy nhiên, tại vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn, hạ tầng mạng chưa đồng đều, kỹ năng sử dụng công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lý, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ đặt câu hỏi tại Diễn đàn.

Từ thực tế này, bà Hương đề nghị Bộ Công an làm rõ những giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân nông thôn thuận lợi hơn trong khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư và các tiện ích định danh điện tử.

Một vấn đề khác là việc thay đổi địa chỉ hành chính kéo theo nhu cầu cập nhật thông tin trên nhiều loại giấy tờ của người dân, dù đã được cấp căn cước công dân gắn chip. Bà đề nghị lực lượng Công an có phương án chủ động hỗ trợ người dân cập nhật thông tin cư trú, hạn chế việc đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Những kiến nghị này phản ánh nhu cầu thực tế ở cơ sở: Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc xây dựng nền tảng hay cung cấp ứng dụng, mà còn phải bảo đảm người dân có đủ điều kiện và được hướng dẫn để sử dụng hiệu quả. Với những người ít tiếp xúc với công nghệ, người cao tuổi hoặc sống ở địa bàn còn khó khăn về hạ tầng, việc tiếp cận dịch vụ số vẫn cần sự hỗ trợ trực tiếp từ lực lượng chức năng.

Trả lời kiến nghị của nông dân, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) khẳng định, đây là vấn đề thiết thực, cũng là nội dung ngành Công an quan tâm trong quá trình triển khai các tiện ích số phục vụ người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) trả lời vấn đề nông dân quan tâm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, để nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư và giúp người dân nông thôn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết là phát triển hạ tầng viễn thông đến tận thôn, bản. Khi mạng Internet và mạng di động được mở rộng, chất lượng kết nối được cải thiện, người dân sẽ có điều kiện cập nhật thông tin, thực hiện các thủ tục và sử dụng tiện ích số thuận lợi hơn. Đây là nền tảng quan trọng để khắc phục những hạn chế về khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến tại các địa bàn khó khăn.

Cùng với đầu tư hạ tầng, lực lượng Công an cơ sở cần phát huy vai trò gần dân, sát dân, chủ động hướng dẫn thay vì chờ người dân tự tìm đến cơ quan chức năng. Theo đó, Công an địa phương sẽ tăng cường hỗ trợ tại cơ sở, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, kích hoạt các tiện ích định danh điện tử và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; đồng thời phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ những trường hợp còn lúng túng.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị nhân rộng các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, xóm, bản, huy động đoàn viên, thanh niên và những người có kỹ năng công nghệ trực tiếp hướng dẫn người dân. Đây là lực lượng hỗ trợ thiết thực, nhất là với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp xúc với thiết bị thông minh.

Bên cạnh đó, phong trào “Bình dân học vụ số” cần tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số, giúp người dân từng bước làm chủ các nền tảng và dịch vụ trực tuyến. Việc tuyên truyền, hướng dẫn cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp cận của từng nhóm đối tượng.

Lãnh đạo Cục C06 cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, lắng nghe phản ánh của người dân thông qua các diễn đàn và kênh tiếp nhận kiến nghị của lực lượng Công an. Những khó khăn liên quan đến chuyển đổi số, VNeID và thủ tục hành chính cần được tiếp nhận, tổng hợp, xử lý kịp thời. Người dân có thể phản ánh với Công an cấp xã hoặc Công an địa phương khi gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin định danh cá nhân cho người không rõ danh tính, không truy cập đường link lạ hoặc làm theo hướng dẫn từ các nguồn chưa được xác thực để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ những kiến nghị tại diễn đàn có thể thấy, cùng với hoàn thiện hạ tầng và nền tảng công nghệ, việc đưa dịch vụ số đến gần người dân, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ là những yêu cầu quan trọng. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, người dân ở vùng sâu, vùng xa sẽ có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, giảm thời gian đi lại và hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.