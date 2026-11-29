Trong hai ngày 7 và 8/11, tại khu phố An Lâm, phường Long Thành, người dân đến khám sàng lọc được hỗ trợ cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Chương trình do khu phố phối hợp với các lực lượng chuyên môn của phường tổ chức, với sự tham gia của Linh mục Gioan Bùi Sĩ Phước, Hội đồng mục vụ và bà con Giáo xứ Thái Lạc.

Thông qua hoạt động này, người dân không chỉ được chăm sóc sức khỏe mà còn có dịp làm quen với việc tra cứu thông tin y tế trên điện thoại, tiếp cận các tiện ích số và biết cách tìm kiếm hỗ trợ khi gặp vướng mắc.

Cũng tại Long Thành, Công an TP Đồng Nai vừa cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh công an gọi điện cho người dân, lấy lý do cập nhật căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cảnh báo, nhóm công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Long Thành, thường xuyên làm theo ca và ít có thời gian đến cơ quan chức năng, là một trong những nhóm bị các đối tượng nhắm tới.

Từ việc hỗ trợ người dân sử dụng VNeID đến cảnh báo những cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, các hoạt động tại địa phương cho thấy nhu cầu trang bị kỹ năng số đang trở nên thiết thực. Người dân không chỉ cần biết sử dụng ứng dụng mà còn phải biết kiểm tra nguồn thông tin, xác minh người liên hệ và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Long Thành hỗ trợ công nghệ và phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số gần khu vực sân bay quốc tế

Đưa dịch vụ số đến từng khu dân cư

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026. Cùng với định hướng phát triển đô thị Long Thành lên loại II sau năm 2030, nhu cầu tiếp cận thông tin tuyển dụng, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngày càng gắn với đời sống người dân địa phương.

Trên địa bàn huyện Long Thành trước đây có nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống như Hoa, Chơ Ro, Nùng, S’tiêng, Khmer và Chăm. Với đặc điểm dân cư đa dạng, việc phổ biến pháp luật và hướng dẫn chuyển đổi số đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp với từng khu dân cư, nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng công nghệ.

Từ ngày 9/10, phường Long Thành triển khai đợt hỗ trợ chuyển đổi số tại 9 khu phố, dự kiến duy trì vào các dịp cuối tuần đến hết năm 2026.

Theo kế hoạch, các tổ công nghệ số cộng đồng đến từng hộ dân, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số Dong Nai City, VNeID, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử và thiết lập chữ ký số cá nhân.

Cùng với đó, từ tháng 7, Công an phường Long Thành thí điểm thiết bị hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến tại khu vực tiếp nhận hồ sơ. Nhờ vậy, người dân có thể tiếp cận hướng dẫn ngay tại khu phố hoặc khi đến trụ sở công an giải quyết công việc.

Các hoạt động này góp phần đưa Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào những nhu cầu cụ thể của người dân. Thay vì chỉ tuyên truyền chung về chuyển đổi số, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác như mở ứng dụng, tra cứu thông tin sức khỏe, tìm kiếm thủ tục hành chính hoặc sử dụng chữ ký số.

Ở những khu dân cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của trưởng khu phố, trưởng ấp và người có uy tín trong cộng đồng cũng được phát huy. Đây là những đầu mối gần gũi, giúp chuyển tải thông tin chính thức, tập hợp thắc mắc của bà con và kết nối với cán bộ phụ trách khi cần hỗ trợ.

Cách làm này giúp người dân từng bước tiếp cận công nghệ ngay tại nơi sinh sống, hạn chế tình trạng lúng túng khi phải tự thực hiện các thủ tục trên môi trường mạng.

Trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo trên không gian mạng

Không chỉ hướng dẫn sử dụng dịch vụ số, chính quyền và lực lượng công an tại Long Thành còn chú trọng tuyên truyền, cảnh báo những rủi ro khi người dân tham gia môi trường trực tuyến.

Ngày 21/10, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành ra mắt mô hình “Cảng hàng không an toàn trên không gian mạng”. Tại chương trình, lực lượng công an hướng dẫn cán bộ, nhân viên và người lao động tại cảng nhận diện thủ đoạn lừa đảo, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tại khu dân cư, Công an phường Long Thành cũng cảnh báo tình trạng các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội sử dụng lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” để tiếp cận người tìm việc. Đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn có thể là hành vi lừa đảo, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người.

Đặc biệt, khi sân bay Long Thành chuẩn bị đi vào hoạt động, nhu cầu tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực hàng không, dịch vụ vận tải, logistics và các ngành nghề liên quan có thể gia tăng. Đây cũng là thời điểm người lao động cần thận trọng trước những thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc.

Khi tiếp cận thông báo tuyển dụng mang tên sân bay hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, người tìm việc cần kiểm tra thông tin trên website, trang thông tin chính thức của đơn vị và chủ động gọi đến số điện thoại được công bố để xác minh trước khi gửi giấy tờ cá nhân hoặc chuyển tiền.

Tên doanh nghiệp, biểu trưng và hình ảnh văn bản đều có thể bị sao chép. Năm 2024, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) từng cảnh báo tình trạng các trang mạng mạo danh tổng công ty, sử dụng văn bản giả để kêu gọi góp vốn hoặc hứa hẹn cơ hội trúng gói thầu của dự án sân bay Long Thành.

Một thủ đoạn khác là các đối tượng gọi điện tự xưng công an, yêu cầu người dân cập nhật thông tin căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID. Khi gặp tình huống này, người dân cần bình tĩnh dừng cuộc gọi, chủ động liên hệ công an xã, phường qua số điện thoại hoặc đầu mối chính thức để xác minh.

Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ đường dẫn do người lạ gửi, không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản và không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại.

Trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng nghi lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời lưu giữ tin nhắn, số điện thoại và chứng từ giao dịch để trình báo cơ quan công an.

Đây cũng là những kỹ năng có thể lồng ghép ngay trong các buổi hướng dẫn sử dụng VNeID, giúp người dân không chỉ biết thao tác trên ứng dụng mà còn nhận diện được những tình huống có nguy cơ mất an toàn thông tin.

Bà Triệu Thị Uyên, người Nùng được biết đến với thành tích làm kinh tế giỏi tại Long Thành, đánh giá cao các chính sách hỗ trợ đồng bào tiếp cận công nghệ. Theo bà, trong cộng đồng người Nùng ở địa phương, nhiều gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông, ít có điều kiện tiếp xúc và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Việc được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, từ cách tra cứu thông tin đến sử dụng VNeID, giúp bà con từng bước làm quen với các tiện ích số, chủ động hơn trong thực hiện những thao tác cần thiết.

Từ điểm hỗ trợ tại Giáo xứ Thái Lạc, các chuyến đến từng hộ dân của tổ công nghệ số cộng đồng đến hoạt động tuyên truyền tại khu vực sân bay, mỗi chương trình đều hướng đến những nhu cầu cụ thể của người dân.

Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, cùng với cơ hội việc làm và các dịch vụ mới, người dân địa phương cũng sẽ phải tiếp cận nhiều hơn với môi trường số. Việc biết sử dụng ứng dụng, tra cứu thông tin chính thống và nhận diện thủ đoạn lừa đảo sẽ là những kỹ năng cần thiết để họ chủ động nắm bắt cơ hội, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trong quá trình phát triển của địa phương.