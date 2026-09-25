Đưa dịch vụ khám sức khỏe định kỳ miễn phí đến từng người dân

Khám sức khoẻ đầu năm học cho trẻ tại Trường Mầm non Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc.

Cụ thể hóa kế hoạch đến từng địa bàn

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân xác định chuyển mạnh từ cách tiếp cận thiên về khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.

Trong đó, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe người dân là những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, hạn chế bệnh tiến triển nặng và giảm chi phí điều trị.

Tại Thanh Hóa, nội dung này được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 23/6/2026 về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo đó, ngành y tế tập trung hướng dẫn chuyên môn, rà soát đối tượng, phối hợp với các địa phương xác định nguồn kinh phí, tổ chức khám, cập nhật dữ liệu và kiểm tra, đối soát kết quả. Việc triển khai được yêu cầu gắn với từng xã, phường, từng nhóm đối tượng và năng lực của cơ sở y tế.

Các địa phương phải xây dựng tiến độ cụ thể, xác định số người cần khám, địa điểm, cơ sở y tế thực hiện, khả năng tiếp nhận và phương án tổ chức các tổ khám lưu động. Những địa bàn có tỷ lệ thực hiện thấp phải có giải pháp tăng tốc, phấn đấu để người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân khởi động chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân từ ngày 19/9/2026.

Tại các cơ sở y tế, công tác chuẩn bị đang được triển khai theo điều kiện thực tế. Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong năm 2026, bố trí khám vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần từ giữa tháng 9. Việc tổ chức khám vào ngày nghỉ giúp người dân thuận lợi về thời gian, đồng thời tạo điều kiện để bệnh viện chủ động sắp xếp nhân lực, cơ sở vật chất và các khâu phục vụ.

Ông Lê Văn Hoà, người dân xã Xuân Hoà cho biết việc được khám sức khỏe định kỳ giúp người dân có thêm thông tin để theo dõi tình trạng sức khỏe, nhất là những người trước đây ít có điều kiện đi khám. Tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương cũng giúp giảm thời gian, chi phí đi lại của Nhân dân.

Xã Vĩnh Lộc cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Theo đó, từ ngày 3 đến 7/10/2026, địa phương sẽ triển khai khám sức khoẻ cho 5 nhóm đối tượng ưu tiên trước, gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Ở khu vực miền núi, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư để triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ tháng 10/2026. Đây là địa bàn có nhiều xã vùng cao, người dân ở xa cơ sở y tế nên việc tổ chức khám thuận lợi về địa điểm và thời gian góp phần giảm khó khăn trong tiếp cận dịch vụ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn Hoàng Hải Triều cho biết, nhiều bệnh lý có thể diễn biến trong thời gian dài mà chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Khám định kỳ giúp phát hiện những bất thường, yếu tố nguy cơ để người dân được tư vấn theo dõi, điều chỉnh sinh hoạt hoặc điều trị khi cần thiết. Theo ông, cùng vơi tổ chức khám, cơ sở y tế phải bảo đảm trả kết quả và hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi khi phát hiện vấn đề về sức khỏe.

Thanh Hóa thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về tỷ lệ tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Khám sức khỏe gắn với quản lý trên môi trường số

Cùng với việc mở rộng số người được khám, Thanh Hóa đặt yêu cầu cập nhật kết quả vào sổ sức khỏe điện tử. Theo số liệu trên Cổng Dữ liệu sức khỏe đến ngày 22/9, Thanh Hóa có hơn 1,8 triệu người có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt khoảng 43%. Với kết quả này, Thanh Hóa thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về tỷ lệ tích hợp, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố được thống kê.

Đây là bước tiếp theo để kết quả của một lần khám không bị tách rời khỏi quá trình theo dõi sức khỏe lâu dài của mỗi người. Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cho phép lưu trữ và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, trong đó có lịch sử khám, chữa bệnh và các thông tin y tế liên quan. Việc tích hợp dữ liệu giúp người dân thuận tiện hơn khi theo dõi quá trình chăm sóc sức khỏe và cung cấp thông tin cho cơ sở khám, chữa bệnh khi cần thiết.

Đến ngày 10/9/2026, tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí đạt gần 50% dân số.

Theo số liệu thống kê, đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh có 1.730.165 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc dưới các hình thức, đạt gần 50% dân số.

Thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn lớn. Do đó, trong những tháng cuối năm, các địa phương phải đồng thời đẩy nhanh tiến độ khám và giải quyết các điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là với những nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, phường. Cần xác định rõ đối tượng, số lượng, nguồn kinh phí và phương án tổ chức khám theo quy định.

Việc cập nhật kết quả khám vào sổ sức khỏe điện tử cũng phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Khi thông tin về kết quả khám, xét nghiệm, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ được lưu trữ, dữ liệu này có thể phục vụ việc theo dõi sức khỏe và hỗ trợ cung cấp thông tin trong những lần khám, điều trị tiếp theo.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu ngành y tế kiểm đếm toàn bộ nhiệm vụ được giao, phân loại rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện, quá hạn; xác định nguyên nhân và trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ quá hạn. Đối với nhiệm vụ khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí, yêu cầu được đặt ra rất cụ thể: xây dựng kế hoạch đến từng xã, phường; xác định số lượng, đối tượng, năng lực tiếp nhận, tổ khám lưu động và tiến độ thực hiện; đồng thời phân định rõ nguồn kinh phí theo từng nhóm đối tượng.

Cùng với tăng số người được khám, chất lượng khám và khả năng tiếp nối sau khám cũng cần được quan tâm. Người dân cần biết mình thuộc nhóm đối tượng nào, khám ở đâu, nội dung khám gồm những gì, kết quả được quản lý ra sao và khi phát hiện bất thường thì tiếp tục được theo dõi, điều trị như thế nào.

Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra định hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh chủ động và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Khi được tổ chức đồng bộ, một cuộc khám sức khỏe miễn phí không chỉ giúp phát hiện một căn bệnh hay một yếu tố nguy cơ tại thời điểm hiện tại, mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình theo dõi sức khỏe lâu dài.

Với tỉnh Thanh Hóa, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục rà soát những địa bàn, nhóm đối tượng chưa được khám, tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và tổ chức khám phù hợp với điều kiện từng nơi. Cùng với đó là bảo đảm kết quả khám được cập nhật đầy đủ vào sổ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở để theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.

Khi mỗi người dân có cơ hội được khám sức khỏe định kỳ và có một hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật, chăm sóc sức khỏe sẽ từng bước chuyển từ “có bệnh mới chữa” sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe. Đây chính là cách để một chủ trương lớn được cụ thể hóa thành lợi ích thiết thực trong đời sống Nhân dân.