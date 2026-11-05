Đưa dịch vụ khám sức khỏe định kỳ đến gần người dân

Bác sĩ đến tận nhà, hỗ trợ người khó khăn đi lại

Tại xã Đại Xuyên, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, xã bố trí điểm khám cố định tại Trạm Y tế xã, đồng thời thành lập 8 điểm khám lưu động ở nhà văn hóa các thôn. Đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp đo huyết áp, kiểm tra thể trạng, khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh. Đặc biệt, chương trình bố trí xe chụp X-quang lưu động, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hình ảnh ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Xã Đại Xuyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho người dân. Ảnh: PV

Tại hai nhà văn hóa thôn Vĩnh Ninh và thôn Nhân Sơn, Trạm Y tế xã phối hợp với Phòng khám Đa khoa Vinamind tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 400 lượt người dân. Những người cao tuổi, sức khỏe yếu, không thể đến điểm khám tập trung được các tổ khám lưu động đến tận nhà hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Ca, xã Đại Xuyên cho biết, việc tổ chức khám ngay tại cơ sở giúp người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện, có người chỉ cần đi bộ là đến nơi khám. Còn bà Đào Thị Bảo, thôn Nhân Sơn chia sẻ, việc được khám ngay tại thôn giúp người dân thuận tiện kiểm tra sức khỏe, biết được tình trạng của bản thân.

Tại xã Đại Xuyên, các tổ khám lưu động đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi. Ảnh: PV

Theo UBND xã Đại Xuyên, tính đến ngày 28-10-2026, xã đã tổ chức khám cho 28.589 người, đạt 77,84% chỉ tiêu của các nhóm đối tượng. Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đồng thời chú trọng tổ chức khám tại nhà đối với những trường hợp không có khả năng đi lại, đồng thời cập nhật dữ liệu sức khỏe của người dân lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại phường Đông Ngạc, kế hoạch khám sức khỏe miễn phí được thực hiện từ ngày 1-7 đến 15-12-2026, tập trung tại 6 tổ dân phố gồm Tân Trào, Tân Xuân, Văn Minh, Đoàn Kết, Vẽ và Liên Ngạc. Trạm Y tế phường Đông Ngạc phối hợp bệnh viện Lão khoa Hà Nội bố trí đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị phục vụ khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm tại cơ sở khám số 38 Tân Xuân. Cán bộ phường, tổ dân phố và cộng tác viên dân số phối hợp thông báo, hướng dẫn người dân đến khám. Với người cao tuổi sức khỏe yếu hoặc hạn chế khả năng đi lại, lực lượng y tế tổ chức khám lưu động tại khu dân cư hoặc hỗ trợ phương tiện phù hợp.

Để người dân nắm được thông tin và chủ động tham gia, Trạm Y tế phường Đông Ngạc phối hợp với các tổ dân phố thông báo thời gian, địa điểm khám qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo, Facebook và thông báo trực tiếp đến từng hộ gia đình. Tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên dân số rà soát các trường hợp thuộc diện được khám, chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật và người mắc bệnh mạn tính. Kết quả khám sức khoẻ sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong khoảng 24-48 giờ để người dân thuận tiện tra cứu.

Người dân phường Đông Ngạc được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, góp phần phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân. Ảnh: Bích Ngọc

Ông Trần Văn Thê, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Xuân cho biết, công tác tuyên truyền tập trung vào những trường hợp cao tuổi, người khuyết tật và người mắc bệnh mạn tính để họ không bỏ lỡ cơ hội kiểm tra sức khỏe. “Một số người cao tuổi chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng bất thường; số khác gặp khó khăn về đi lại hoặc điều kiện kinh tế. Vì vậy, việc đưa các điểm khám đến gần khu dân cư, hỗ trợ khám tại nhà đối với người không thể di chuyển giúp tháo gỡ một trong những trở ngại trong tiếp cận dịch vụ y tế”, ông Thê nói.

Hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe mỗi năm

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các nghị quyết, kế hoạch an sinh xã hội trọng tâm của thành phố, ngành y tế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đồng loạt triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Ngày 10-6-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND về Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Chương trình được triển khai tại 126 xã, phường. Đối tượng là người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố, được xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID. Trong đó, thành phố ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và người mắc bệnh mạn tính.

Theo kế hoạch, người dân được phân thành 5 nhóm để tổ chức khám và xác định trách nhiệm bảo đảm kinh phí. Trong đó, nhóm 1 gồm những đối tượng cần được ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và người mắc bệnh mạn tính; nhóm 5 là những người không thuộc 4 nhóm còn lại. Việc phân nhóm giúp các địa phương rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực phù hợp.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Ảnh: PV

Để đạt mục tiêu, thành phố yêu cầu việc tổ chức khám phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, bảo đảm thuận tiện, khoa học và an toàn. Các địa phương có thể bố trí điểm khám tại cơ sở y tế, tổ chức khám lưu động tại cộng đồng, phối hợp với bệnh viện, phòng khám đủ điều kiện hoặc đến tận nhà đối với những người cần hỗ trợ. Việc lựa chọn hình thức khám phải tính đến đặc điểm dân cư, điều kiện cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng của đội ngũ y tế.

Để mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân đạt kết quả cao nhất, các địa phương đang tiếp tục rà soát đúng đối tượng, chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị và tăng cường phối hợp giữa ngành y tế với chính quyền cơ sở. Khi hoạt động khám được duy trì thường xuyên, người dân có thêm điều kiện phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.