Đưa dịch vụ công về khu dân cư

Cán bộ xã Trà Tập hướng dẫn người dân sử dụng VNeID. Ảnh: THIỆN TÙNG

Hỗ trợ giải quyết tận nơi

Ở miền núi, khoảng cách địa lý, giao thông và hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế khiến việc tiếp cận dịch vụ công của người dân, nhất là ở các khu dân cư xa trung tâm, gặp không ít khó khăn. Thay vì chờ người dân tìm đến trụ sở, cán bộ xã chủ động về tận nơi, hỗ trợ giải quyết những thủ tục phù hợp và hướng dẫn người dân làm quen với các tiện ích số.

Hơn 7 giờ sáng, đoàn cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công và Công an xã Trà Tập đã có mặt tại làng C72. Máy tính, điện thoại cùng các thiết bị cần thiết được chuẩn bị để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Đây là khu dân cư thứ 7 trên địa bàn xã được đoàn công tác trực tiếp đến hỗ trợ.

Xã Trà Tập hiện có 4 thôn với 41 khu dân cư. Nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm, điều kiện giao thông, điện và viễn thông còn hạn chế. Có nơi chưa có đường giao thông đến tận khu dân cư.

Trước đây, từ làng Lâng Loan đến trụ sở xã Trà Cang cũ mất khoảng 30 phút đi lại. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng cách đến trụ sở xã mới xa hơn, thời gian di chuyển có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Bà Hồ Thị Huệ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ngọk Pang, cho biết, với những gia đình ở xa, nhất là người lớn tuổi, việc mất nhiều giờ đi lại chỉ để giải quyết một thủ tục hành chính là trở ngại không nhỏ.

“Nhiều hộ bà con không có phương tiện đi lại, trong khi đường từ các nóc về trung tâm xã khá xa nên bà con rất ngại. Có những hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận để giải quyết giấy tờ. Cán bộ về tận khu dân cư hỗ trợ như thế này thì bà con thuận lợi hơn rất nhiều”, bà Huệ nói.

Không chỉ khoảng cách địa lý, những hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ cũng khiến một bộ phận người dân gặp khó khi thực hiện thủ tục trên môi trường số. Ông Đoàn Ngọc Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trà Tập cho biết, qua quá trình hỗ trợ tại cơ sở, cán bộ xã ghi nhận nhiều trường hợp đặc thù.

“Có người làm định danh điện tử mức 2 nhưng chưa xác thực thông tin thuê bao nên bị khóa sim; có trường hợp sinh con tại nhà, chưa thực hiện thủ tục khai sinh nên bị trễ 6-7 tháng. Có hộ lại bị cháy nhà, mất toàn bộ giấy tờ... Nếu không trực tiếp hướng dẫn, người dân rất khó biết phải bắt đầu từ đâu để giải quyết”, ông Ba thông tin.

Dù thời tiết miền núi thường xuyên thay đổi, nhiều tuyến đường còn khó đi, cán bộ vẫn đến tận nơi để hỗ trợ người dân. Mỗi chuyến đi không chỉ nhằm giải quyết một thủ tục cụ thể mà còn giúp cán bộ nắm bắt những vướng mắc phát sinh từ thực tế cơ sở.

Ông Đoàn Ngọc Ba chia sẻ, xã miền núi đi lại rất khó khăn, tháng này trời rất mưa, buộc chúng tôi phải hoãn kế hoạch vài lần, nhưng thời gian không còn nhiều, bà con vẫn còn trông cậy, dù phải lội mưa gió, vượt đèo, vượt dốc, chúng tôi cũng phải đưa dịch vụ đến với bà con, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến gần với chính quyền địa phương.

Người dân được cán bộ khối phố tham gia hướng dẫn các thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh. Ảnh: QUANG SƠN.

Đồng hành với nhân dân

Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận khối phố Phú Thạnh (phường Quảng Phú) triển khai mô hình “Nhà văn hóa mở cửa đồng hành với nhân dân” nhằm hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư.

Theo đó, vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, cán bộ khối phố cùng đại diện các chi hội, đoàn thể luân phiên hướng dẫn người dân tại nhà sinh hoạt văn hóa. Nội dung hỗ trợ gồm cài đặt ứng dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cài đặt eTax Mobile, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mô hình còn hướng dẫn cài đặt sổ tay đảng viên điện tử và nộp đảng phí trực tuyến.

Điểm nổi bật của mô hình là tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, phát huy vai trò gần dân của đội ngũ cán bộ cơ sở. Thay vì để người dân tự mày mò thao tác trên điện thoại thông minh, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng bước, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Qua thời gian tuyên truyền, hỗ trợ, ngày càng có thêm người dân biết đến và tìm đến nhà sinh hoạt văn hóa khi cần trợ giúp về công nghệ số.

Kể từ khi triển khai đến nay, mô hình ghi nhận những kết quả cụ thể. Khối phố đã hỗ trợ cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 cho 97 trường hợp trong danh sách do lực lượng công an chuyển về; hỗ trợ 9 trường hợp cài đặt ứng dụng eTax Mobile và 15 trường hợp nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đối với công tác xây dựng Đảng, việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử và nộp đảng phí trực tuyến được thực hiện cho 30/30 trường hợp, đạt 100%.

Theo ông Đỗ Quý Nhiệm, trưởng khối phố Phú Thạnh, mô hình xuất phát từ nhu cầu thực tế khi ngày càng nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số, trong khi một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi, chưa thành thạo công nghệ.

“Chúng tôi xác định muốn người dân hưởng ứng chuyển đổi số thì trước hết phải hướng dẫn cụ thể, kiên trì và tạo điều kiện để bà con dễ tiếp cận. Cán bộ khối phố cùng các chi hội, đoàn thể luân phiên tham gia hỗ trợ vào những ngày cố định trong tuần, qua đó giúp người dân giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở”, ông Nhiệm nói.

Từ địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, nhà văn hóa khối phố Phú Thạnh đang trở thành nơi hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Qua đó, mô hình góp phần đưa chuyển đổi số đến cơ sở, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ.