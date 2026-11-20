Giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng Tuyên Quang, mỗi sáng thứ Bảy, con đường mòn uốn lượn qua các sườn đồi lại rộn ràng bước chân đồng bào các dân tộc gùi nông sản về chợ phiên xã Thuận Hòa.

Cùng với chuyển đổi số gian hàng 0 đồng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Biên

Với người nông dân vùng sâu, vùng xa, một buổi đi chợ phiên là dịp để trao đổi mớ rau, con gà, hạt ngô gom góp sau bao ngày nhọc nhằn lao động. Nhưng thời gian qua, bà con còn có thêm một điểm hẹn quen thuộc: “Gian hàng 0 đồng - Điểm tiếp dân lưu động” do Công an xã Thuận Hòa dựng ngay giữa lòng chợ phiên.

Trong nếp nghĩ lâu nay của bà con bản làng, việc làm giấy tờ tùy thân hay chứng thực hồ sơ thường gắn liền với những âu lo: phải nghỉ một ngày công lên nương, xe máy chạy tốn tiền xăng vượt dốc cua nguy hiểm, rồi cảnh chờ đợi nơi công quyền. Nay, mọi thủ tục đã được giải quyết nhanh gọn ngay tại chợ.

Theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, cán bộ chiến sĩ kiên trì hướng dẫn từng người nông dân thao tác trên điện thoại thông minh, hỗ trợ thu nhận sinh trắc học, đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Những tiện ích phục vụ trực tiếp cho đời sống nhà nông như Tài khoản an sinh xã hội, Sổ khám sức khỏe điện tử, cùng việc rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đăng ký xe máy phục vụ đi lại nương rẫy đều được giải quyết trọn vẹn tại chỗ.

Việc giải quyết thủ tục ngay giữa phiên chợ không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại trên đường đèo hiểm trở, mà còn giảm đáng kể lượng phương tiện phát thải trên những cung đường rừng dốc đứng, giữ gìn bầu không khí trong lành của bản cao.

Nét độc đáo của câu chuyện chuyển đổi số ở vùng cao Tuyên Quang là công nghệ không làm mất đi bản sắc văn hóa nông thôn, mà hòa nhịp một cách tự nhiên vào đời sống cộng đồng.

Tiêu biểu trong Lễ hội Cốm xã Thuận Hòa năm 2026 (diễn ra từ ngày 10/10 đến 15/10/2026) – sự kiện văn hóa tôn vinh nghề làm cốm truyền thống từ những hạt ngọc của đồng ruộng và quảng bá du lịch sinh thái nông nghiệp địa phương, mô hình “Gian hàng 0 đồng - Điểm tiếp dân lưu động” đã trở thành điểm nhấn ấm áp. Lực lượng công an xã đã khéo léo lồng ghép việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ ngay trong không gian thơm lừng hương nếp mới.

Công an xã Thuận Hòa triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng - Điểm tiếp dân lưu động”. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Cốm xã Thuận Hòa năm 2026 - sự kiện văn hóa quảng bá nghề làm cốm truyền thống và phát triển du lịch địa phương. Ảnh: Hồng Hạnh - Nguyễn Quỳnh

Bên cạnh việc hướng dẫn dịch vụ công số, gian hàng đã trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực như giày dép, chăn gối, bánh kẹo... với tổng trị giá 30 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm.

Thượng tá Triệu Văn Chung, Trưởng Công an xã Thuận Hòa, cho biết mô hình gian hàng không đồng đã được duy trì liên tục hơn một năm qua với hơn 40 gian hàng được tổ chức, trao tận tay người nông dân nghèo hàng nghìn phần quà ý nghĩa.

Chính sự gắn kết mật thiết giữa công nghệ với an sinh xã hội đã làm mềm hóa những quy trình số vốn khô cứng. Người nông dân vùng cao cảm nhận được rằng: chuyển đổi số không phải là điều gì xa xôi trên màn hình máy tính, mà là chiếc chăn ấm mùa đông, là sự bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh khi trái gió trở trời, và là sự chăm lo thiết thực cho từng bữa cơm, mái nhà.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang xác định gốc rễ của thành công nằm ở việc từng người nông dân trở thành một “công dân số” chủ động.

Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ công tác phản ứng nhanh đã phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở không quản ngại mưa lũ, băng qua các thửa ruộng bậc thang, lối mòn trơn trượt để đến tận từng nóc nhà sàn. Những người cao tuổi đi lại khó khăn, những hộ nghèo neo đơn đều được hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp căn cước và kích hoạt tài khoản số ngay bên bếp lửa gia đình.

Công an xã Minh Tân phối hợp với Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Xum tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội số, Gia đình số”. Ảnh: Đàm Ngọc - Hồng Hạnh

Sức sống mới của nông thôn số thể hiện qua hàng loạt cách làm sáng tạo: Như, mô hình “Chi hội số, Gia đình số” tại xã Minh Tân (phối hợp với Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Xum), giúp chị em phụ nữ nông thôn tiếp cận kinh tế số và thanh toán không dùng tiền mặt trong tiêu thụ nông sản; Công an xã Bằng Hành, xã Tri Phú trực tiếp bám bản, mở lớp bình dân học vụ số cho bà con vùng sâu;

Hay việc chuyển đổi căn bản việc xử lý hồ sơ cư trú, đăng ký phương tiện, phòng cháy chữa cháy hoàn toàn trên môi trường mạng; Nhân rộng mạng lưới “Camera an ninh” tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần giữ gìn môi trường sống yên bình cho từng ngõ xóm, ngăn chặn tệ nạn xã hội nơi thôn bản...

Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại các rẻo cao Tuyên Quang đang mở ra một phương thức quản trị nông thôn hiện đại, minh bạch và nhân văn. Khi người nông dân làm chủ được công nghệ số, họ không chỉ giải quyết giấy tờ cá nhân thuận tiện, mà còn nắm trong tay công cụ kết nối thị trường nông sản, bảo vệ tài nguyên môi trường sống và nâng cao năng suất lao động.

Những bước chân lặng thầm của người chiến sĩ công an vượt dốc đá đến với bà con là minh chứng thuyết phục cho tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Đó chính là hạt mầm bền vững xây dựng nông thôn mới văn minh, để mạch nguồn chuyển đổi số tưới mát từng nếp nhà, cùng đồng bào gìn giữ non xanh nước biếc quê hương.