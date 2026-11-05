Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.Ảnh: PV

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chiên, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được thực hiện đồng bộ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm quy trình thống nhất, đúng quy định. Các thông tin về thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết được công khai, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tra cứu và chủ động thực hiện.

Hiện nay, UBND xã niêm yết công khai 418 TTHC thuộc 14 lĩnh vực, gồm 150 thủ tục toàn trình và 268 thủ tục một phần; đồng thời công khai danh mục 2.240 TTHC được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Thành phần hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết và các nội dung liên quan được niêm yết trực quan tại Trung tâm, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, chuẩn bị hồ sơ khi có nhu cầu.

Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 1.415 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Các hồ sơ được cập nhật, theo dõi trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đối với các hồ sơ phát sinh nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%. Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Chiên giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC trên môi trường số, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được trang bị 4 máy vi tính, 4 máy in, 2 máy quét tài liệu, 1 máy tra cứu Kiosk, 6 bộ lưu điện (UPS), đường truyền Internet tốc độ cao 1.000 Mbps và hệ thống camera giám sát. 100% công chức làm việc tại bộ phận được cấp chữ ký số chuyên dùng, phục vụ số hóa hồ sơ, trả kết quả điện tử và thực hiện các quy trình nghiệp vụ.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực tế, một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, còn hạn chế về kỹ năng số. Vì vậy, tại Trung tâm, công chức trực tiếp hướng dẫn công dân tạo tài khoản, kê khai thông tin, quét giấy tờ, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Những trường hợp chưa thành thạo được hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân từng bước làm quen với phương thức giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Ông La Văn Tủn, bản Mường Chiên, xã Mường Chiên, chia sẻ: Các thủ tục được niêm yết rõ ràng tại Trung tâm giúp bà con dễ tìm hiểu, biết chính xác cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Với những người chưa quen sử dụng điện thoại, máy tính, cán bộ đều tận tình hướng dẫn từng bước nên việc làm thủ tục rất thuận lợi.

Cán bộ Trung tâm hành chính công xã Mường Chiên hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến.

Để người dân nắm bắt kịp thời các quy định, xã duy trì tuyên truyền về cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa hồ sơ thông qua hệ thống loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các tổ chuyển đổi số cộng đồng, cuộc họp bản và sinh hoạt đoàn thể. Địa phương cũng công khai số điện thoại đường dây nóng, mã QR, các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; phân công công chức thường trực hỗ trợ tra cứu. Nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhân dân.

Ông Bùi Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiên, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu hồ sơ, hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân nộp lại các giấy tờ đã có; đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho người dân, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.

Từ đầu tư hạ tầng đến đổi mới cách thức phục vụ, việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại Mường Chiên đang từng bước thay đổi phương thức giải quyết TTHC ở cơ sở. Khi quy trình được công khai, hồ sơ được xử lý trên môi trường số và người dân được hướng dẫn tận tình, lợi ích của cải cách hành chính ngày càng thể hiện rõ qua việc tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại.