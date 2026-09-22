Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần dân: Những mô hình thiết thực

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Nhà văn hóa số tổ dân phố Cự Lại, phường Thuận An, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương đã có những mô hình thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Hà Nội: Vận hành mô hình “Nhà họp số"

Ngày 18/9, phường Cầu Giấy (Hà Nội) ra mắt và vận hành mô hình “Nhà họp số," hướng tới đưa hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến và kết nối điều hành đến gần khu dân cư, giúp người dân tiếp cận các tiện ích số thuận tiện hơn ngay tại nơi sinh sống.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy, mô hình được triển khai từ yêu cầu đưa chuyển đổi số đến gần người dân, nhất là hỗ trợ những người chưa thành thạo công nghệ tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại các nhà văn hóa, internet được lắp đặt; máy tính, máy in, thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến được đưa về các tổ dân phố. Cùng với đầu tư hạ tầng, phường thành lập 27 tổ chuyển đổi số cộng đồng; tổ chức tập huấn kỹ năng số trực tiếp trên máy tính cho 100% cán bộ cơ sở và 100% thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng, trong đó có kỹ năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo phương án triển khai, 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng được trang bị thiết bị tại nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng để phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại các tổ dân phố. Người dân tại đây được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu hồ sơ, sử dụng tài khoản điện tử, tiếp cận các nền tảng số và thực hiện những thao tác số thiết yếu.

Để hỗ trợ người dân, các tổ chuyển đổi số cộng đồng bố trí lịch trực tại các điểm. Lịch trực được đăng ký với phường và thông báo tới người dân để thuận tiện tiếp cận, nhận hướng dẫn khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng như các hoạt động chuyển đổi số.

Một chức năng khác của “Nhà họp số” là từng bước đổi mới phương thức kết nối, điều hành giữa phường và cơ sở. Trước mắt, hai phòng họp giao ban trực tuyến được triển khai tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 2 và Nhà văn hóa tổ dân phố số 23 của phường.

Nhà văn hóa số - điểm dịch vụ công cộng đồng hiệu quả ở Huế

Với mong muốn đưa dịch vụ công đến gần với người dân, Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế đã triển khai thí điểm mô hình “Nhà văn hóa số - điểm dịch vụ công cộng đồng. Mô hình đã phát huy hiệu quả giúp giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho người dân, cùng với đó các thủ tục hành chính phát sinh thường xuyên tại từng địa bàn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

"Nhà văn hóa số" thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ thay cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận An và giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ người dân tiếp cận, chuẩn bị và thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại cộng đồng dân cư.

Nhà văn hóa số tổ dân phố Cự Lại, phường Thuận An, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thông qua lực lượng của Tổ công nghệ số cộng đồng và Ban điều hành tổ dân phố, người dân được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ điện tử, số hóa tài liệu, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Để đảm bảo việc hỗ trợ người dân tại các Nhà văn hóa số không bị gián đoạn, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận An đã chuyển sang hình thức hướng dẫn từ xa thông qua phần mềm UltraViewer, kết hợp trao đổi qua điện thoại và các nhóm Zalo.

Khi gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hoặc hướng dẫn người dân, thành viên Tổ hỗ trợ tại Nhà văn hóa số sẽ kết nối trực tiếp với công chức trung tâm để được hướng dẫn xử lý ngay. Giải pháp này bước đầu đáp ứng yêu cầu hỗ trợ chuyên môn, tuy nhiên vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở.

Hiện tại, trung tâm triển khai ứng dụng "Điều phối Dịch vụ công siêu tốc" để các tổ thao tác nhanh, tránh sai sót trong quá trình thực hiện. Mô hình đã góp phần giảm số lượt người dân phải trực tiếp đến trung tâm, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công ngay tại nơi cư trú.

Đồng Nai thí điểm mô hình “Trạm công dân số"

Thành phố Đồng Nai dự kiến triển khai thí điểm “Trạm công dân số” từ tháng 9/2026 đến tháng 12/2026 tại các điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ trên địa bàn 20 phường, xã.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, mô hình triển khai “Trạm công dân số” là một hệ thống kiosk đa tiện ích tự phục vụ thông minh, đóng vai trò “điểm chạm vật lý số” kết nối trực tiếp người dân với hệ sinh thái tiện ích dịch vụ, mọi giao dịch đều được định danh xác thực bằng căn cước công dân có gắn chíp hoặc tài khoản VNeID mức độ 2; “Trạm công dân số” tích hợp các trang thiết bị và đáp ứng các nhóm tính năng chính.

Trạm được bố trí theo dạng cabin, chia ra thành cabin kiosk dịch vụ đa tiện ích và cabin sức khỏe số; kiosk đa tiện ích được tích hợp đầy đủ chức năng gồm máy tính, màn hình cảm ứng, bàn phím, máy in A4, máy scan A3, camera nhận diện khuôn mặt, đầu đọc căn cước có gắn chíp, đầu đọc QR code và nút bấm SOS; các thiết bị y tế và đo chỉ số sức khỏe cá nhân; các máy móc, trang thiết bị khác như: hệ thống camera giám sát an ninh, máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn LED trang trí, màn hình LED tuyên truyền...

Tại các kiosk sẽ thực hiện các dịch vụ công như: nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính; kiểm tra sức khỏe tại chỗ, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí, đăng ký khám chữa bệnh; tra cứu lộ trình tuyến xe buýt và phương tiện, kiểm tra phạt nguội, nộp phạt vi phạm giao thông; thông tin địa điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, sản vật; thanh toán hóa đơn, giao dịch ngân hàng cơ bản; đặt vé máy bay, đặt khách sạn, mua vé xem phim, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc…

"Khu phố số" - tăng kết nối giữa chính quyền với người dân

Tại phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình “Khu phố số” giúp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số thiết yếu; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; phổ cập định danh điện tử VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Điểm nhấn của mô hình là “Trạm công dân số” - nơi hỗ trợ trực tiếp người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, đồng thời là đầu mối kết nối giữa chính quyền và người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Người dân phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh tra cứu thông tin từ "Khu phố số." (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Vừa giúp đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, mô hình “Khu phố số” còn đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công và các tiện ích xã hội.

Phường Bình Hưng Hòa có 81 khu phố, dự kiến hết năm 2026 sẽ có 20% khu phố số, năm 2027 đạt 50%, năm 2028 đạt 80% và đến năm 2030 toàn bộ địa bàn phường là khu phố số.

Mô hình “Khu phố số” cũng đang lan tỏa ra nhiều địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân.

Hiện nay, các địa phương tiếp tục lắng nghe ý kiến, đánh giá hiệu quả và từng bước hoàn thiện mô hình theo hướng thiết thực, dễ sử dụng, gần dân và phục vụ người dân tốt hơn./.