PV: Thưa ông, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nào xã Tân Châu thực hiện triển khai hoạt động hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà? Mô hình này có ý nghĩa như thế nào?

Ông Hoàng Hữu Tình: Việc triển khai hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và từ chính nhu cầu nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Qua thực tế giải quyết thủ tục hành chính, chúng tôi nhận thấy vẫn còn một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người ốm đau hoặc hạn chế khả năng đi lại, gặp nhiều trở ngại khi trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để thực hiện các thủ tục. Bên cạnh đó, không ít người dân còn lúng túng trong việc tiếp cận công nghệ, sử dụng điện thoại thông minh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Châu Hoàng Hữu Tình

Từ thực tế đó, Trung tâm xác định muốn nâng cao chất lượng phục vụ thì không thể chỉ chờ người dân đến cơ quan hành chính mà cần chủ động tiếp cận, hỗ trợ, nhất là những trường hợp yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt. Hoạt động hỗ trợ thủ tục hành chính tại nhà không đơn thuần là giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại mà còn thể hiện sự đổi mới trong tư duy và phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở, chuyển từ nền hành chính thiên về quản lý sang nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Từ đầu tháng 7/2026 đến nay Trung tâm đã phối hợp với một số ngành chuyên môn về từng xóm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính 2.211 trường hợp, hỗ trợ tại nhà 186 trường hợp.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, chúng tôi mong muốn mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng hình ảnh chính quyền cơ sở gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

PV: Để việc hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thực sự hiệu quả, nhất là bảo đảm thuận tiện nhưng vẫn đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, Trung tâm tổ chức thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Hữu Tình: Chúng tôi xác định phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu: Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Trước hết, Trung tâm chủ động nắm bắt nhu cầu thông qua sự phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và cơ sở xóm; rà soát, tiếp nhận thông tin về những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại hoặc không có điều kiện trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính.

Trên cơ sở đó, Trung tâm bố trí cán bộ, công chức phù hợp trực tiếp đến gia đình để hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, kê khai thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các thao tác cần thiết theo quy định. Trong quá trình hỗ trợ, chúng tôi chú trọng giải thích rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; hướng dẫn tận tình nhưng không làm thay những nội dung pháp luật yêu cầu công dân phải trực tiếp thực hiện hoặc xác nhận.

Trung tâm sẽ bố trí cán bộ, công chức phù hợp trực tiếp đến gia đình để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, cán bộ hỗ trợ người dân thao tác trên hệ thống theo đúng quy trình. Những trường hợp cần xác minh, đối chiếu giấy tờ, ký xác nhận hoặc thực hiện các bước nghiệp vụ chuyên môn đều phải tuân thủ quy định, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và an toàn thông tin cá nhân.

Bên cạnh quy trình chuyên môn, Trung tâm cũng quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, không gây phiền hà, không phát sinh các khoản thu ngoài quy định.

Quan điểm của Trung tâm là đưa sự hỗ trợ đến tận nhà người dân nhưng tuyệt đối không đơn giản hóa tùy tiện các trình tự, thủ tục pháp luật đã quy định. Sự thuận tiện phải luôn đi đôi với tính pháp lý, chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc.

PV: Trong thời gian tới, xã Tân Châu sẽ có những giải pháp gì để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động này, hướng tới xây dựng nền hành chính thực sự gần dân, vì dân?

Ông Hoàng Hữu Tình: Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Châu sẽ tiếp tục phát huy kết quả bước đầu, từng bước đưa hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số của địa phương.

Trước hết, chúng tôi tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu của người dân, đồng thời, tăng cường phối hợp với các xóm, tổ chức đoàn thể để kịp thời phát hiện, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Cùng với đó, Trung tâm chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Châu lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ

Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen chủ động thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Mục tiêu lâu dài không chỉ là hỗ trợ người dân hoàn thành một hồ sơ cụ thể mà còn giúp họ có thêm kiến thức, kỹ năng để tiếp cận và sử dụng dịch vụ công.

Đặc biệt, Trung tâm sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân để kịp thời điều chỉnh phương thức phục vụ, khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Chúng tôi xác định xây dựng nền hành chính gần dân, vì dân không chỉ thể hiện ở chủ trương, khẩu hiệu mà phải được chứng minh bằng hành động cụ thể, thái độ phục vụ và kết quả giải quyết công việc hằng ngày. Sự hài lòng và niềm tin của người dân chính là động lực, đồng thời là thước đo quan trọng nhất đối với hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Châu.