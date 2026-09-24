Đưa dịch vụ bảo hiểm xã hội đến gần người dân ở Mỹ Thới

Tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân và doanh nghiệp.

Tổ công tác “Văn phòng Bảo hiểm xã hội lưu động” tư vấn bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn kê khai, cấp đổi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ bảo hiểm.

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ công tác hướng dẫn đăng ký lao động, phương thức đóng bảo hiểm, giao dịch điện tử; hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID và giao dịch qua Cổng Dịch vụ công.

Mô hình nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Ngày 24/9, tại UBND phường Mỹ Thới, Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên khai trương mô hình “Văn phòng Bảo hiểm xã hội lưu động”.

Tại UBND phường Mỹ Thới, mô hình phục vụ cụm phường Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và xã Mỹ Hòa Hưng vào thứ năm hằng tuần, bắt đầu từ ngày 24/9/2026.

Cụm xã Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh An được phục vụ vào thứ sáu hằng tuần tại Văn phòng ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, từ ngày 25/9/2026.

Cụm xã Định Mỹ, Vĩnh Trạch, Phú Hòa tổ chức vào thứ tư hằng tuần tại xã Vĩnh Trạch, bắt đầu từ tháng 10/2026.