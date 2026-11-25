Chương trình hướng tới giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc - Ảnh: BTC.

Trong khoảng hơn 100 phút, khán giả được dẫn dắt qua những lát cắt văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và hương vị ẩm thực. Thay vì tổ chức biểu diễn và thưởng thức món ăn thành 2 hoạt động riêng biệt, chương trình kết nối chúng theo một mạch nội dung, với 8 món ăn mang hương vị nhiều vùng miền đan xen 9 tiết mục nghệ thuật.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là sân khấu mang tên “Trời tròn đất vuông”, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Hệ thống bàn tiệc được bố trí bao quanh sân khấu 360 độ, có khả năng xoay tròn, tạo những góc nhìn khác nhau và tăng sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả. Người tham dự còn có thể lựa chọn áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình hoặc trang phục các dân tộc để trải nghiệm, chụp ảnh trong không gian di sản.

Ông Phạm Đình Trung - đại diện Ban tổ chức cho biết ê-kíp không tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút mà lựa chọn những lát cắt. Một âm thanh, chuyển động, hình ảnh hay hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả muốn tìm hiểu sâu hơn về vùng đất mình đặt chân đến.

Trước đó, đơn vị từng giới thiệu 2 chương trình tại TPHCM là “Việt Nam bừng sáng” và “Đan di sản, chạm cảm xúc”. Với “Vũ Yến Thăng Long”, các chất liệu văn hóa tiếp tục được khai thác, lần này gắn với không gian lịch sử của Thủ đô.

Sự xuất hiện của chương trình đặt thêm một gợi ý về việc phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa từ nguồn lực di sản. Thay vì chỉ dừng ở hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, các di tích có thể trở thành không gian cho những sản phẩm sáng tạo, kết nối nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm của du khách.

Tuy nhiên, làm mới di sản không đồng nghĩa với việc sử dụng các yếu tố truyền thống như chất liệu trang trí đơn thuần. Giá trị của sản phẩm cần được bảo đảm bằng chiều sâu văn hóa, chất lượng nghệ thuật và sự phù hợp với không gian di tích.