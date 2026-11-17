Với chủ đề Di sản văn hóa thế giới của Việt Nam qua con tem bưu chính, lễ phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2027 diễn ra vào ngày 16/11, tại Hà Nội.

Cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức, diễn ra từ nay đến hết ngày 31/3/2027.

Đại biểu, khách mời tham dự lễ phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2027 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động thường niên dành cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng từ 8-15 tuổi (từ lớp 3 đến lớp 9), đang học tập tại các trường tiểu học, THCS hoặc sinh hoạt tại các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên cả nước.

Phát biểu phát động cuộc thi, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết qua từng chủ đề, những con tem bưu chính góp phần mở ra những trang kiến thức sinh động, đưa lịch sử, văn hóa đến gần hơn với thiếu nhi, khơi dậy niềm say mê khám phá và tình yêu quê hương, đất nước.

Năm 2027, với chủ đề Di sản Văn hóa Thế giới của Việt Nam qua con tem bưu chính, cuộc thi hướng tới giúp các em tìm hiểu những di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO ghi danh, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa mà các thế hệ cha ông để lại.

Các di sản được đề cập gồm: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ và quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm- Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Thông qua hình ảnh trên những con tem, các em có cơ hội tìm hiểu về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Mỗi bài dự thi được kỳ vọng là một câu chuyện riêng về di sản, thể hiện những điều các em khám phá, những hình ảnh gây ấn tượng và tình cảm dành cho quê hương, đất nước.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Ban Tổ chức đề nghị Hội đồng Đội các cấp, cơ sở Đội phối hợp với Bưu điện và Hội Tem tại địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, gắn tìm hiểu tem với đọc sách, sinh hoạt Đội và khám phá di sản. Giáo viên, phụ trách Đội được khuyến khích đồng hành, hướng dẫn để các em chủ động tìm hiểu và trình bày những phát hiện của mình.

Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh trình bày bài dự thi bằng hình thức viết tay, kết hợp sưu tập tem làm tư liệu minh chứng. Hình ảnh, tư liệu sử dụng trong bài cần có nguồn chính thống và chú thích rõ ràng.

Bài dự thi được trình bày trên giấy A4 hoặc giấy ô ly, bảo đảm sạch đẹp, không tẩy xóa, trả lời đầy đủ các câu hỏi và sử dụng ngôn ngữ trong sáng. Thí sinh không được sao chép nội dung của người khác. Bài dự thi phải là tác phẩm chưa từng được đăng tải trên báo chí, tạp chí hoặc mạng xã hội. Mỗi bài dự thi cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, trường, lớp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Bên ngoài phong bì gửi bài cần ghi rõ: Bài dự thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2027.