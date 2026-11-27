Trước sức hút mạnh mẽ của điện thoại thông minh và mạng xã hội, nhiều trò chơi dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc Lào Cai đứng trước nguy cơ mai một. Để nét đẹp truyền thống không bị lãng quên, các cấp, các ngành và cộng đồng địa phương đang nỗ lực đưa trò chơi dân gian trở lại sân trường, bản làng du lịch và lan tỏa trên chính không gian số.