Đưa di sản văn hóa Việt lan tỏa trên không gian số
Từ một câu chuyện lịch sử, một phong tục lâu đời đến những tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, mỗi giá trị di sản đều có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo trên các nền tảng số. Mới đây, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành di sản văn hóa vừa được ra mắt, mở ra hướng kết nối giữa những người làm sáng tạo nội dung với cộng đồng gìn giữ và thực hành di sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-di-san-van-hoa-viet-lan-toa-tren-khong-gian-so-246261127185056688.htm