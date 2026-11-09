Đưa di sản văn hóa vào trường học

ĐBP - Tiếng khèn Mông ngân vang, những điệu múa truyền thống rộn ràng giữa sân trường… Đó là những hình ảnh sinh động trong hoạt động giáo dục di sản tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bằng việc lồng ghép kiến thức về di sản vào môn học, kết hợp hoạt động trải nghiệm và thực hành nghệ thuật dân gian, các nhà trường từng bước đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với học sinh, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc.

Giờ ra chơi tại Trường THCS Mường Luân, xã Mường Luân trở nên sôi nổi với những điệu múa lăm vông truyền thống của dân tộc Lào. Trong tiếng nhạc rộn ràng, từng tốp học sinh uyển chuyển thực hiện động tác uốn cổ tay mềm mại, bước chân nhịp nhàng. Hoạt động này được duy trì vào ngày thứ ba và thứ năm hằng tuần, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Năm 2023, nghệ thuật múa của người Lào tại Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản, Trường THCS Mường Luân đã đưa nội dung này vào hoạt động giáo dục. Với quy mô 37 lớp, 1.337 học sinh, trong đó có 90 em dân tộc Lào, nhà trường kết hợp giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa của điệu múa với hướng dẫn thực hành; tổ chức giao lưu, mời nghệ nhân và người cao tuổi am hiểu văn hóa truyền thống tham gia truyền dạy. Đến nay, 100% học sinh toàn trường đã được tìm hiểu, thực hành múa Lào, góp phần đưa di sản gắn liền với hoạt động gần gũi trong đời sống học đường.

Cùng với hoạt động tập thể, kiến thức về di sản được lồng ghép trong môn ngữ văn, lịch sử và địa lí, nghệ thuật, giáo dục địa phương… Những câu chuyện về phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục và nhạc cụ truyền thống được giáo viên khai thác làm tư liệu, giúp bài học thêm sinh động, gần gũi với đời sống. Em Lò Thảo Vy, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Mường Luân chia sẻ: Em rất vui khi được học và biểu diễn điệu múa lăm vông cùng các bạn ngay tại trường. Em thích nhất những giờ ra chơi, khi cả sân trường rộn ràng tiếng nhạc, các bạn cùng hòa mình vào những vòng múa. Qua mỗi buổi tập, chúng em hiểu thêm ý nghĩa của điệu múa, càng tự hào và mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đến với nhiều người hơn.

Cô giáo Đào Thị Minh Thịnh, Trường THPT Hoàng Công Chất giới thiệu về trang phục truyền thống dân tộc Thái cho học sinh trong giờ học giáo dục di sản văn hóa.

Tại Trường THPT Hoàng Công Chất, việc đưa di sản vào giảng dạy được triển khai gắn với đổi mới phương pháp dạy và học. Trường hiện có 27 lớp, 1.078 học sinh, trong đó hơn 53% là người dân tộc Thái. Ngay đầu năm học, các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung giáo dục di sản vào từng môn học. Trong chương trình Lịch sử lớp 10, học sinh tìm hiểu chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam”; môn Giáo dục địa phương lớp 12 giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể và sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đặc biệt, Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021, trở thành nội dung gần gũi, tạo nhiều hứng thú cho học sinh.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua bài giảng, học sinh được khuyến khích chủ động tìm kiếm tư liệu, trao đổi, thảo luận và thể hiện hiểu biết về di sản qua tranh vẽ, video, bài thuyết trình. Một số nội dung được phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về bảo tồn văn hóa, tìm hiểu ẩm thực truyền thống. Gắn việc học với thực hành, nhà trường duy trì các câu lạc bộ, đội văn nghệ, bố trí giáo viên đã qua tập huấn hướng dẫn học sinh những điệu xòe truyền thống. Các em có cơ hội biểu diễn, giao lưu tại các hội thi, chương trình văn nghệ, tiêu biểu là Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Thanh An, lần thứ I, năm 2025.

Theo cô Đào Thị Minh Thịnh, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Hoàng Công Chất, việc lồng ghép di sản văn hóa địa phương vào bài giảng đã tạo thêm sức hấp dẫn cho môn học, khơi gợi sự tò mò, khám phá của học sinh. Nhiều em tích cực sưu tầm tư liệu, tìm hiểu phong tục, tập quán và chia sẻ những câu chuyện gắn với đời sống của dân tộc mình. Qua đó, kiến thức trở nên gần gũi, giúp các em thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Với 19 dân tộc cùng sinh sống, Điện Biên có kho tàng di sản văn hóa phong phú, mang sắc thái riêng của từng cộng đồng. Những làn điệu dân ca, điệu múa, lễ hội, phong tục truyền thống trở thành nguồn tư liệu quý để các nhà trường khai thác, làm phong phú nội dung giảng dạy và hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt, tại các trường vùng cao, giáo dục di sản càng có ý nghĩa khi những nét đẹp gắn bó với đời sống đồng bào được tái hiện sinh động trong môi trường học đường, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và khám phá những giá trị đặc sắc của quê hương.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sính Phình, xã Sính Phình, với phần lớn học sinh dân tộc Mông, nhà trường chú trọng đưa những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, nhất là nghệ thuật khèn Mông vào giảng dạy. Bên cạnh việc lồng ghép vào môn học phù hợp, Trường mời nghệ nhân đến lớp trực tiếp trình diễn, giới thiệu về cây khèn và ý nghĩa của những giai điệu truyền thống. Tiếng khèn ngân vang giữa lớp học cùng những câu chuyện về phong tục, lễ hội qua lời kể của nghệ nhân đã tạo nên những giờ học hấp dẫn, khơi gợi niềm tự hào và ý thức trân trọng cội nguồn trong mỗi học sinh.

Bảo tồn di sản văn hóa là trách nhiệm chung, đòi hỏi sự tiếp nối bền bỉ qua nhiều thế hệ. Với những cách làm thiết thực, các nhà trường trên địa bàn tỉnh góp phần bồi đắp tình yêu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Đây là nền tảng quan trọng để di sản tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.