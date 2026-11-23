Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn trải nghiệm vẽ mặt nạ nghệ thuật Hát bội tại trường học. Ảnh: TL.

Từ chén trà đến nghệ thuật truyền thống

Trong một buổi học môn Cơ sở văn hóa Việt Nam của sinh viên khóa 32, Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông (Trường Đại học Văn Lang), không gian lớp học trở nên khác biệt khi xuất hiện những bộ ấm chén cùng một vị khách đặc biệt: nghệ nhân trà Nguyễn Ngọc Tuấn.

Thay vì chỉ tìm hiểu văn hóa thưởng trà qua giáo trình, sinh viên được nghe nghệ nhân chia sẻ về lịch sử phát triển của trà, những vùng trà danh tiếng của Việt Nam và nét đặc sắc trong nghệ thuật uống trà của người Việt.

Những kiến thức vốn được trình bày qua khái niệm, lý thuyết…nay trở nên gần gũi qua hương trà, chén nước và cuộc trò chuyện giữa nghệ nhân với sinh viên. Buổi học cũng giúp người trẻ nhận ra rằng, văn hóa không phải điều gì xa xôi mà hiện diện ngay trong những sinh hoạt quen thuộc của đời sống hằng ngày.

Tại một buổi học khác, sinh viên được tìm hiểu về nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử, với sự tham gia giao lưu của các nghệ sĩ Thúy Quỳnh, Kim Hiếu, Thái Dương và Minh Thuận. Sau khi tìm hiểu về đặc điểm của hai loại hình nghệ thuật, sinh viên được nghe các nghệ sĩ biểu diễn và trực tiếp thử hát những làn điệu mang sắc thái hơi Nam, Bắc, Quảng. Từ góc nhìn người học, sinh viên Lê Vĩnh Nghi, lớp PR01-02 Khóa 32, trường Đại học Văn Lang cảm thấy vô cùng thích thú khi được tham gia lớp học được lồng ghép thực tế: “Em nhớ lâu không phải vì đọc đi đọc lại một cuốn sách nhiều chữ, mà bởi có những kỷ niệm đẹp khi tiếp xúc với nghệ sĩ, nghệ nhân và giảng viên”.

Theo ThS Trần Thanh Hùng, giảng viên môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Việc đưa loại hình nghệ thuật này đến giảng đường vì thế không chỉ bổ sung kiến thức, mà còn tạo cơ hội để người trẻ gặp gỡ những người đang thực hành, gìn giữ và phát huy di sản. “Các chia sẻ trực tiếp từ nghệ nhân đã mang đến cho sinh viên một góc nhìn khác về việc bảo tồn văn hóa: gìn giữ truyền thống không nhất thiết đồng nghĩa với giữ nguyên mọi hình thức vốn có. Những sáng tạo phù hợp có thể góp phần mở rộng không gian biểu diễn, đưa nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với đời sống âm nhạc đương đại”, ThS Hùng chia sẻ.

Không chỉ ở cấp đại học, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), học sinh không chỉ được trực tiếp xem nghệ sĩ biểu diễn tại trường học, mà còn được trải nghiệm hát bội và cải lương. Các em còn được tiếp cận nghệ thuật bằng nhiều giác quan. Sau những trích đoạn sân khấu, các em tìm hiểu nghệ thuật hóa trang, trang phục, âm nhạc, vũ đạo; trực tiếp vẽ, tô màu mặt nạ hát bội; tìm hiểu trang phục cải lương và giao lưu với nghệ sĩ.

Với Cát Tường, học sinh lớp 11A15 (Trường THPT Lê Quý Đôn), những trải nghiệm này giúp em hiểu rõ hơn các giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa dân tộc và ý thức về việc chung tay bảo tồn di sản. Trong khi đó, Gia Bảo, học sinh khối 11 (Trường THPT Lê Quý Đôn) cho biết, trước đây em chỉ nghe tên hát bội chứ chưa từng xem nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp. Từ sự tò mò, em mạnh dạn đặt câu hỏi để tìm hiểu loại hình nghệ thuật này có gì đặc biệt và khác với những loại hình khác.

Những câu hỏi của học sinh được NSND Hữu Danh giải đáp bằng cách giới thiệu từng bước về vũ điệu, hóa trang của hát bội. Sau đó, TS Mai Mỹ Duyên giao lưu, giúp các em khám phá nghệ thuật cải lương theo cách gần gũi với môi trường học đường. NSND Hữu Danh xúc động khi chứng kiến học sinh chủ động đặt câu hỏi, quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong nghệ thuật truyền thống. Theo ông, việc nghệ sĩ có cơ hội tiếp xúc, giới thiệu tỉ mỉ với học sinh có thể góp phần tạo nên những thế hệ khán giả mới, am hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống.

Để học sinh “chạm” vào di sản

Từ góc độ nhà trường, bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho rằng, việc chọn lọc các nghệ thuật truyền thống vào trường học tạo điều kiện giúp học sinh tiếp cận di sản văn hóa bằng những hình thức trực quan, sinh động thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở. Hát bội và cải lương có những đặc trưng riêng về âm nhạc, diễn xuất, hóa trang, phục trang và ngôn ngữ biểu đạt, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đặt mục tiêu trong năm học 2026 - 2027 phấn đấu 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật. Đây cũng là bước triển khai quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển nghệ thuật học đường TPHCM giai đoạn 2026 - 2035. “Mỗi cấp học có năng lực và nhu cầu tiếp thu khác nhau, do đó việc đưa nghệ thuật truyền thống đến học sinh cần có sự chọn lọc và phối hợp giữa ngành văn hóa, giáo dục, các đơn vị nghệ thuật và cơ sở giáo dục”, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị.

Theo kế hoạch, trong học kỳ 1 năm học 2026 - 2027, hoạt động đưa hát bội và cải lương vào học đường dự kiến được thí điểm tại khoảng 500 trong tổng số 1.490 điểm trường. Bên cạnh hát bội, cải lương, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng hướng đến đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc, kịch nói và điện ảnh.

Từ sân khấu đến lớp học, từ mặt nạ hát bội, bộ trang phục cải lương đến chén trà, tiếng đàn và câu vọng cổ, di sản truyền thống đang được trao truyền cho người trẻ bằng chính những trải nghiệm sống động. Khi học sinh, sinh viên không chỉ nghe, nhìn mà còn được chạm, thử, hỏi và sáng tạo, văn hóa truyền thống có thêm cơ hội bước ra khỏi trang sách để trở thành một phần của đời sống tinh thần thế hệ mới.

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật cải lương, khi được thử ca một câu vọng cổ hoặc thực hành những bài bản ngắn, học sinh sẽ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của âm nhạc sân khấu cải lương. Sự tương tác gần gũi này có thể nuôi dưỡng tình yêu, sự hiểu biết và ý thức gìn giữ nghệ thuật truyền thống ở thế hệ trẻ một cách bền vững.