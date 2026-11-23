Đại biểu tham gia hội thảo.

Sáng 23/11, Trường Đại học Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/11. Tham dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy.

Khai mở nguồn lực từ không gian văn hóa đa dạng

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, sau hợp nhất, An Giang hội tụ những sắc thái văn hóa vùng biên giới Tây Nam, Thất Sơn, đồng bằng, sông nước và biển đảo; cùng sự cộng cư lâu đời của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa...

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu đề dẫn hội thảo.

Sự đa dạng ấy được kết tinh qua nền văn hóa Óc Eo gắn với văn minh Phù Nam, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hà Tiên, di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc cùng nhiều phong tục, nghề truyền thống và tri thức bản địa. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, việc nhận diện văn hóa An Giang cần được thực hiện có hệ thống, làm rõ mối quan hệ giữa lịch sử, môi trường sinh thái, cộng đồng dân cư và quá trình phát triển xã hội; đồng thời tôn trọng bản sắc từng vùng, từng cộng đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia nhấn mạnh, vị trí quan trọng của vùng biển Tây Nam, đặc biệt là các quần đảo Phú Quốc, Thổ Châu trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa biển. Qua nhiều năm, nơi đây hình thành những tầng văn hóa đặc sắc, gắn với hoạt động khai thác biển, giao thương và giao lưu văn hóa của cư dân Óc Eo.

Để phát huy những giá trị này, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim đề xuất bảo tồn di sản theo hướng tích hợp, kết hợp phương pháp truyền thống với số hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và du lịch bền vững. Trong đó, cộng đồng cư dân giữ vai trò trung tâm trong gìn giữ, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa.

Để người dân hưởng lợi từ di sản

Bên cạnh tiềm năng, công tác bảo tồn và phát huy di sản đang đối diện nhiều thách thức. Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) chỉ ra tình trạng dịch chuyển nguồn nhân lực trẻ, nguy cơ đứt gãy quá trình trao truyền di sản, tác động của biến đổi khí hậu và thương mại hóa di sản tâm linh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao giấy chứng nhận và quà cho các báo cáo viên.

Để khắc phục những vấn đề này, Tiến sĩ Chu Văn Hưởng đề xuất xây dựng “Bản đồ di sản số An Giang”, nghiên cứu đưa nội dung “An Giang học” vào giáo dục và hình thành mô hình 5 không gian văn hóa vùng tích hợp. Ông cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo tàng số và bản đồ văn hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá di sản, mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và du khách.

Theo các đại biểu, việc khai thác di sản trong du lịch và các hoạt động kinh tế cần bảo đảm tính xác thực, phát huy vai trò của cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tham gia và hưởng lợi. Đây cũng là hướng gắn kết công tác bảo tồn với phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, văn hóa và con người phải trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Trường Đại học Kiên Giang và các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa, tham mưu phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch trải nghiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa, con người An Giang. Đồng thời, chọn lọc các kết quả nghiên cứu, kiến nghị có giá trị để tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, đưa kết quả hội thảo vào thực tiễn.

Phát huy di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa mà còn phải tạo ra giá trị cho hiện tại và tương lai. Khi cộng đồng được tham gia và thụ hưởng lợi ích từ hoạt động bảo tồn, khai thác di sản, văn hóa sẽ thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy An Giang phát triển bền vững.