Trải qua 96 năm (18/11/1930 - 18/11/2026) hình thành và phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống ấy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Cao Bằng được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo không gian để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh bản sắc văn hóa và cùng vun đắp đời sống văn hóa ở khu dân cư.