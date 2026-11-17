Đưa di sản văn hóa Mường vào không gian sáng tạo Thủ đô
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm những ngày này đang trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế là hành trình đưa di sản văn hóa Mường từ vùng đất Yên Xuân dưới chân núi Viên Nam về hiện diện ngay giữa trung tâm Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-di-san-van-hoa-muong-vao-khong-gian-sang-tao-thu-do-24626111718372518.htm