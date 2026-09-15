Đưa di sản văn hóa lên nền tảng số qua góc nhìn sáng tạo của sinh viên

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM tham dự sự kiện.

Tối 15/9, Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp cùng Hội Di sản Văn hóa TPHCM và Tạp chí Vietnam Travel tổ chức tọa đàm "Innovatalk: Kể chuyện di sản từ chất liệu truyền thống đến ngôn ngữ mạng xã hội" và khởi động cuộc thi sáng tạo video ngắn Heritage TPHCM. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều giảng viên, sinh viên, mở ra không gian thảo luận sôi nổi về phương thức bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong công tác bảo tồn, bà Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM chia sẻ, di sản không phải là giá trị đứng yên trong quá khứ mà hiện diện ngay trong kiến trúc, nghệ thuật và đời sống thường nhật. Để di sản thực sự sống, những giá trị ấy cần được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

"Một nội dung có thể lan truyền nhanh, nhưng chỉ có tri thức và chiều sâu văn hóa mới tạo nên giá trị bền vững", bà Thủy nhấn mạnh.

Theo Nhà báo Nguyễn Việt Lộc, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Travel, trong bối cảnh công chúng tiếp nhận lịch sử theo cách mới, mạng xã hội là cơ hội vàng để quảng bá di sản. Tuy nhiên, nội dung sáng tạo cần đảm bảo tính chính xác và tôn trọng nguyên bản.

Các diễn giả giải đáp các thắc mắc cho sinh viên tại tọa đàm.

Từ tinh thần đó, Heritage TPHCM triển khai chuỗi chương trình gồm bốn hoạt động chính: Phát động và truyền thông trực tuyến giới thiệu cuộc thi rộng rãi đến công chúng; Khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia những câu chuyện về di sản văn hóa thành phố; Chuỗi Uni Tour giới thiệu cuộc thi và tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề kể chuyện về di sản; Chuyển từ chất liệu truyền thống đến ngôn ngữ mạng xã hội...

Trong khuôn khổ tọa đàm, dưới sự điều phối của Đạo diễn Trần Lê Hiếu Dân, Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông Hội Di sản Văn hóa TPHCM, các chuyên gia mang đến góc nhìn thực tiễn về nghề, giải đáp thắc mắc cho các bạn sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM về quá trình, tiêu chuẩn... để đạt được những video chuẩn về tiêu chí.

Cuộc thi Heritage TPHCM dự kiến tiếp tục đến với 20 trường đại học. Đây không chỉ là sân chơi nâng cao kỹ năng truyền thông, mà còn là không gian giáo dục sinh động nhằm bồi đắp tình yêu và trách nhiệm gìn giữ di sản của người trẻ.