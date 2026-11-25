Các nghệ nhân, diễn viên trình diễn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Kết nối những sắc màu văn hóa

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn, thực hành và quảng bá di sản được tổ chức tại các địa phương. Từ Ninh Bình, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mỗi vùng đất mang một sắc thái riêng, góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội để di sản tiếp tục được kết nối với cộng đồng, trao truyền qua các thế hệ.

Tại Cố đô Hoa Lư, chuỗi hoạt động do Bộ VHTTDL giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình tổ chức đã tạo không gian gặp gỡ giữa nghệ nhân, người thực hành di sản và công chúng. Trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, các hoạt động triển lãm, trưng bày, trình diễn và thực hành di sản mang đến cho người dân, du khách cơ hội trực tiếp tìm hiểu những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ trà Thái Nguyên, phở Hà Nội, tranh dân gian Đông Hồ, nghề thêu ren Ninh Hải đến tò he, kéo co ngồi… mỗi loại hình đều mang dấu ấn riêng của vùng đất và cộng đồng sáng tạo, gìn giữ. Không chỉ phản ánh nét đặc sắc trong đời sống, phong tục, tập quán hay kỹ thuật nghề nghiệp, những di sản này còn cho thấy khả năng thích ứng của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Nếu Hoa Lư là không gian hội tụ các giá trị di sản, thì tại Thanh Hóa, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” lại mang đến bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Diễn ra từ ngày 22 - 24.11 tại Quảng trường Lam Sơn, ngày hội có sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng, thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian và đồng bào 7 dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông, Khơ Mú đến từ 166 xã, phường.

Thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian trưng bày và hoạt động thực hành, nhiều nét văn hóa đặc trưng của xứ Thanh được giới thiệu đến công chúng. Đáng chú ý, 28 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh được trình diễn, giới thiệu, trong đó có Trò Xuân Phả, Ngũ trò Viên Khê, Hò sông Mã, Pồn Pôông, Kin chiêng Boọc Mạy.

Bên cạnh các loại hình nghệ thuật diễn xướng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, trang phục, ẩm thực và sinh hoạt dân gian cũng trở thành những điểm nhấn của ngày hội. Nghề đúc đồng Trà Đông ở xã Thiệu Trung được giới thiệu thông qua những sản phẩm và kỹ thuật chế tác truyền thống, cho thấy giá trị của tri thức nghề nghiệp được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ, trao truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh, góp phần định hướng phát triển, bồi đắp con người, củng cố khối đại đoàn kết và khơi dậy khát vọng vươn lên. Việc lựa chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cũng góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Không chỉ tập trung tại Quảng trường Lam Sơn, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai tại nhiều địa phương. Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa tại nơi sinh sống. Đáng chú ý, việc ứng dụng nền tảng số để quảng bá di tích, danh lam thắng cảnh cũng được chú trọng. Hoạt động livestream giới thiệu Di tích quốc gia đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn ở phường Đông Quang và suối cá thần Cẩm Lương ở xã Cẩm Tú là những cách làm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các điểm đến văn hóa, du lịch.

Hà Tĩnh đang xây dựng Đề án “Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều” theo hướng hình thành hệ sinh thái văn hóa - du lịch

Đánh thức nguồn lực từ di sản

Tại Hà Tĩnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra tại nhiều địa phương, với các chương trình trưng bày, triển lãm, hội diễn văn nghệ, tọa đàm, trình diễn và thực hành di sản. Trong đó, dân ca ví, giặm tiếp tục được lan tỏa bằng nhiều hình thức, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh, Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Duệ chia sẻ: “Tôi rất vui khi thấy dân ca ví, giặm được lan tỏa bằng nhiều hình thức phong phú, ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm, yêu thích và tham gia. Với những nghệ nhân như chúng tôi, niềm vui lớn nhất là di sản không chỉ được tôn vinh mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, được trao truyền cho thế hệ sau”.

Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh, bảo tồn di sản cần gắn với sáng tạo sản phẩm, hình thành dịch vụ và đóng góp cho phát triển, nhưng phải bảo đảm tính nguyên gốc, bản sắc và quyền lợi của cộng đồng chủ thể.

Thời gian tới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh tập trung tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh số hóa, kết nối di sản với du lịch, giáo dục và các hoạt động sáng tạo. Đây được xem là hướng đi nhằm khai thác tốt hơn giá trị của kho tàng di sản, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa có khả năng thu hút công chúng.

Đáng chú ý, địa phương đang hoàn thiện hai dự thảo đề án phát triển văn hóa. Trong đó, Dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tập trung vào 4 lĩnh vực gồm du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, mỹ thuật - triển lãm. Đề án hướng tới xây dựng các sản phẩm chủ lực gắn với những danh nhân, di sản tiêu biểu như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, không gian Trường Lưu; đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học Truyện Kiều.

Cùng với đó, Dự thảo Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều được nghiên cứu theo hướng hình thành hệ sinh thái văn hóa - du lịch dài gần 32 km dọc sông Rào Cái, diện tích hơn 3.700 ha, với cấu trúc “Một trục - Hai cực - Ba đoạn không gian”. Điểm nhấn dự kiến là Công viên văn hóa Truyện Kiều, có quy mô vùng lõi hơn 102 ha, kết hợp các hoạt động trải nghiệm và biểu diễn thực cảnh trên sông. Nếu được triển khai, đây sẽ là hướng khai thác giá trị di sản văn học gắn với không gian đô thị, du lịch và các hoạt động sáng tạo, góp phần đưa Truyện Kiều đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức tiếp cận mới.

Từ những hoạt động giao lưu, trình diễn, thực hành di sản ở Ninh Bình, Thanh Hóa đến các định hướng phát triển công nghiệp văn hóa tại Hà Tĩnh, có thể thấy nỗ lực đưa văn hóa ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống cộng đồng.

Mỗi địa phương có cách làm riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung: Gìn giữ những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, tạo điều kiện để di sản tiếp tục được trao truyền và phát huy trong bối cảnh mới. Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể gìn giữ, sáng tạo và hưởng lợi từ di sản, văn hóa sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là nguồn lực quan trọng cho tương lai.