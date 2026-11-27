Khi di tích trở thành “lớp học mở”

Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác Chương trình giáo dục di sản trong trường học tại Huế. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2020-2025, chương trình đã xây dựng 25 chủ đề giáo dục di sản dành cho các cấp học, gồm 4 chủ đề bậc mầm non, 7 chủ đề tiểu học, 8 chủ đề THCS và 6 chủ đề THPT.

Theo đó, thông qua những chuyến tham quan Đại Nội Huế, lăng tẩm, di tích lịch sử, bảo tàng, tham gia các trò chơi cung đình… học sinh được tìm hiểu, hiểu biết thêm về những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Những câu chuyện giúp các em có thêm góc nhìn cụ thể về một giai đoạn lịch sử, đồng thời kết nối kiến thức được học với những tư liệu, hiện vật chân thực.

Thông qua sự kết hợp giữa tham quan, tìm hiểu, giao lưu và trải nghiệm thực tế, chương trình không chỉ bổ sung kiến thức lịch sử, văn hóa mà còn khuyến khích học sinh phát huy khả năng quan sát, tư duy, sáng tạo và chủ động khám phá. Từ những trải nghiệm cụ thể, các em từng bước hình thành sự trân trọng đối với di sản, ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối những giá trị văn hóa của quê hương.

Em Nguyễn Bảo Thành (học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế) chia sẻ, thông qua buổi tham quan giúp em và các bạn hiểu hơn về các di tích lịch sử ở Huế. “Từ những bài học lịch sử trên sách vở đến những trải nghiệm thực tế, chúng em hiểu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc”, em Thành tâm sự.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong giai đoạn 2022-2025, toàn thành phố tổ chức 1.790 đoàn tham quan, thu hút 189.621 lượt học sinh và giáo viên tham gia, trong đó có 176.041 học sinh. Số học sinh tham gia chiếm khoảng 66% tổng số học sinh toàn thành phố. Riêng năm 2025, có 60.880 học sinh cùng 4.176 giáo viên tham gia các hoạt động giáo dục di sản.

Không dừng lại ở những chuyến đi thực tế, giáo dục di sản còn được tích hợp vào chương trình chính khóa. Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12 được biên soạn với các chủ đề về di tích, danh nhân và nghệ thuật dân gian Huế chiếm khoảng 30-40% thời lượng. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đưa nội dung này vào kế hoạch giảng dạy.

Nhiều trường học còn thành lập các câu lạc bộ như “Em yêu di sản”, “Ca Huế”, “Hướng dẫn viên du lịch nhí”; tổ chức cho học sinh gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu nghề truyền thống như làm hoa giấy Thanh Tiên, gốm Phước Tích, dệt zèng A Lưới. Những hoạt động ấy không chỉ giúp các em mở rộng kiến thức mà còn tạo cơ hội tiếp xúc với cộng đồng đang trực tiếp lưu giữ, thực hành các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, giáo dục di sản không nên chỉ được xem là hoạt động ngoại khóa mà cần trở thành một phần quan trọng của giáo dục toàn diện.

Theo ông Trung, khi di sản Huế trở thành “lớp học mở”, nơi học sinh được học bằng trải nghiệm, cảm xúc và sự tương tác, thì những giá trị văn hóa sẽ được truyền tiếp một cách tự nhiên, bền vững và có sức lan tỏa lâu dài trong xã hội. Giá trị lớn nhất mà học sinh nhận được từ di sản không chỉ là tri thức lịch sử, mà còn là sự hình thành nhân cách và bản sắc văn hóa.

Hướng đến hình thành nhiều mô hình giáo dục di sản ở trường học

Từ những kết quả đạt được, tháng 11 vừa qua, UBND thành phố Huế đã ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác giáo dục di sản đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Theo đó, kế hoạch phấn đấu 100% học sinh, giáo viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa của giáo dục di sản. 100% học sinh được giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản thông qua các hoạt động giáo dục phù hợp. Đối với bậc mầm non, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức ít nhất 1 hoạt động “Bé với di sản Huế”/năm học; 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được tham gia các hoạt động làm quen với di sản phù hợp lứa tuổi.

Ở bậc phổ thông, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai lồng ghép hiệu quả nội dung giáo dục di sản vào chương trình chính khóa và các hoạt động giáo dục...

Đối với đổi mới hoạt động trải nghiệm thực địa, mô hình câu lạc bộ và phong trào “Trường học gắn liền với di sản”, phấn đấu 100% trường mầm non tổ chức từ 1-2 hoạt động/năm; 100% trường phổ thông tổ chức từ 2-5 lượt/năm cho học sinh tham gia trải nghiệm không gian văn hóa tại trường hoặc tham quan, học tập thực tế tại các di tích, bảo tàng.

Thành phố Huế cũng khuyến khích 100% trường THCS và THPT thành lập, duy trì hiệu quả ít nhất 1 câu lạc bộ về di sản, văn hóa Huế. Khuyến khích 100% trường học tham gia hoạt động chăm sóc, bảo vệ hoặc tuyên truyền về ít nhất 1 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Phấn đấu khoảng 250.000 lượt học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm di sản trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục STEM/STEAM gắn với di sản và tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, khuyến khích mỗi trường THCS, THPT triển khai ít nhất 1 dự án STEM/STEAM gắn với di sản phù hợp điều kiện thực tế. Tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ “Đại sứ di sản trẻ” cấp thành phố giai đoạn 2026 - 2030 để làm lực lượng nòng cốt tham gia thuyết minh, truyền thông số và dẫn dắt các hoạt động di sản học đường. Khuyến khích tổ chức Cuộc thi sáng tạo sản phẩm số “Di sản Huế trong mắt em” và trại hè di sản quốc tế/vùng miền.

Ngoài ra, thành phố đặt mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực và huy động sự tham gia của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu trong giáo dục di sản, phấn đấu 80% các trường phổ thông xây dựng “Không gian văn hóa di sản” hoặc Góc di sản/Phòng truyền thống tích hợp phù hợp với điều kiện thực tế. Phấn đấu 70% cơ sở giáo dục tổ chức giao lưu, truyền dạy nghệ thuật với nghệ nhân/chuyên gia ít nhất 01 lần/năm học.

Việc triển khai kế hoạch giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo chuyển biến sâu hơn trong hoạt động dạy và học tại Huế. Khi các điểm di tích lịch sử được lựa chọn làm điểm đến cho các hoạt động ngoại khóa không chỉ góp phần làm phong phú trải nghiệm học tập mà còn tạo điều kiện để các em học sinh bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích, góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.