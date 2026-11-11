Đưa di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ vươn tầm quốc tế

Ảnh minh họa: Bộ VH,TT&DL.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 1/12 tại không gian Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản. Chương trình gồm diễn văn kỷ niệm, báo cáo kết quả 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát biểu của đại diện lãnh đạo Trung ương, UNESCO; đồng thời vinh danh các tập thể, cá nhân, nghệ nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ di sản.

Tham dự lễ kỷ niệm dự kiến có đại diện các cơ quan Trung ương, UNESCO, tổ chức quốc tế, lãnh đạo ngành văn hóa, cùng các nghệ nhân đến từ 15 tỉnh, thành phố có thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Trước lễ kỷ niệm, từ ngày 30/11 đến 1/12, tỉnh Ninh Bình tổ chức triển lãm với chủ đề “Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Hành trình bảo tồn và lan tỏa”. Các hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tập trung vào quá trình hình thành, bản sắc, giá trị của di sản và những kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn thời gian qua.

Từ chiều 30/11, một số cơ sở thờ Mẫu trên địa bàn sẽ tổ chức hoạt động giao lưu, giới thiệu thực hành di sản, với các tiết mục trình diễn nghi lễ hầu đồng tiêu biểu và giao lưu giữa nghệ nhân, thanh đồng, cung văn.

Đầu tháng 12/2026, hội thảo khoa học dự kiến diễn ra tại phường Hoa Lư, tập trung đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ di sản, đồng thời thảo luận các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị trong giai đoạn tiếp theo.

Việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi di sản được UNESCO ghi danh, đánh giá những kết quả đạt được cũng như ghi nhận đóng góp của cộng đồng thực hành di sản.

Qua đó, Ninh Bình hướng tới nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch địa phương.