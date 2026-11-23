Tỉnh Lạng Sơn là địa bàn cư trú lâu đời của nhiều dân tộc, tiêu biểu như: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay và H’Mông… Mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán, lễ hội, làn điệu dân ca và tri thức dân gian riêng, tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Cùng với đó là hệ thống hơn 400 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá, phản ánh chiều sâu lịch sử, truyền thống và bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

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Nhận thức rõ vai trò của di sản đối với đời sống xã hội và phát triển địa phương, ngày 31/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 25 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Qua 10 năm triển khai, nghị quyết đã tạo cơ sở quan trọng để huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Qua 10 năm triển khai, Nghị quyết số 25 đã tạo cơ sở quan trọng để các cấp, ngành quan tâm hơn đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhận thức và phương thức thực hiện từng bước chuyển từ bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn, phát huy giá trị, gắn với phát triển bền vững trong đời sống cộng đồng. Một số kết quả có thể điểm lại như: Công tác kiểm kê, lập hồ sơ, khoanh vùng bảo vệ, tu bổ và xếp hạng di tích, cũng như công tác bảo tồn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể đã được đẩy mạnh… Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tham mưu triển khai, cụ thể hóa cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn tỉnh; ưu tiên bảo vệ di sản văn hóa có nguy cơ mai một, hỗ trợ nghệ nhân và người thực hành; đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ, đồng thời gắn bảo tồn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng.

Một trong những chuyển biến rõ nét trong công tác bảo tồn di sản văn hoá vật thể thời gian qua là việc huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn di tích. Trong 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh có 123 lượt di tích được tu bổ, tôn tạo, phục hồi với kinh phí huy động trên 292 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã hội hóa đạt hơn 144,8 tỷ đồng, chiếm 49,6%. Trong giai đoạn này, đã có thêm 2 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt và 27 di tích được xếp hạng cấp quốc gia .

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong những năm qua cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, khoảng 90% lễ hội truyền thống trên địa bàn được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa với quy mô từ 30 đến 400 triệu đồng mỗi lễ hội. Toàn tỉnh có hơn 800 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, trong đó hơn 600 câu lạc bộ hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Sở VHTT&DL, Hội Bảo tồn dân ca tỉnh và các nghệ nhân đã tổ chức trên 220 lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể cho hàng ngàn học viên trên địa bàn tỉnh. Quá trình này góp phần củng cố, nâng cao tính chuyên sâu của hoạt động câu lạc bộ, xây dựng các tầng lớp kế thừa, các hạt nhân nòng cốt, chủ thể văn hóa tiêu biểu trong cộng đồng.

Từ những câu lạc bộ hát then, đàn tính, hát sli, hát lượn đến các đội múa sư tử mèo…, người dân không chỉ tham gia sinh hoạt văn hóa mà còn trực tiếp đảm nhận vai trò gìn giữ, trao truyền di sản. Tại các thôn, bản, nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa dân gian đã và đang là lực lượng nòng cốt trong truyền dạy làn điệu dân ca, cách sử dụng nhạc cụ, nghi lễ truyền thống; hướng dẫn thế hệ trẻ tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 600 người đang thực hành then, trong đó có nhiều nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tích cực gìn giữ, trao truyền di sản.

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Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ, dân tộc Tày, xã Tràng Định chia sẻ: Then không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật trình diễn mà còn là hồn cốt văn hóa của đồng bào Tày, Nùng. Vì vậy, tôi đã tích cực truyền dạy cho thế hệ kế cận để những giá trị cha ông để lại tiếp tục được giữ gìn trong đời sống. Hơn 20 năm gắn bó với then, tôi đã trực tiếp truyền dạy cho hơn 100 học viên.

Thực tiễn cho thấy, di sản chỉ có thể tồn tại bền vững khi được nuôi dưỡng trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó. Việc người dân chủ động tham gia thực hành, truyền dạy và tổ chức các hoạt động văn hóa góp phần đưa di sản ra khỏi không gian lưu giữ, trở thành một phần của đời sống. Đó cũng là nền tảng quan trọng để văn hóa tiếp tục được phát huy, tạo nên sức mạnh từ bên trong mỗi cộng đồng dân cư.

Chuyển hóa thành nguồn lực

Cùng với bảo tồn và trao truyền, việc ứng dụng công nghệ số đang mở thêm hướng tiếp cận mới trong phát huy giá trị di sản văn hóa. Đến nay, hàng nghìn tư liệu, hiện vật đã được ngành VHTTDL cập nhật, số hóa; trong đó có 1.390 hồ sơ với hơn 137.000 trang tài liệu được số hóa. Hệ thống thuyết minh, mã QR và không gian trưng bày ứng dụng công nghệ góp phần giúp người dân, du khách tiếp cận thông tin về di sản thuận tiện hơn.

Cùng đó, tỉnh cũng quan tâm khai thác giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Hiện nay, hơn 50 điểm du lịch trên địa bàn được UBND tỉnh công nhận đã góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về du lịch Lạng Sơn, với các loại hình du lịch tâm linh, cộng đồng và danh thắng gắn với những nét văn hóa đặc trưng của xứ Lạng. Đồng thời, các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, không gian văn hóa dân tộc và cảnh quan thiên nhiên cũng từng bước được kết nối trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm, trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm du lịch.

Đơn cử tại xã Hữu Liên, việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch được cụ thể hóa thông qua nhiều mô hình, sản phẩm trải nghiệm. Ông Khổng Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên cho biết: Xác định văn hóa là tài nguyên quý và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, những năm qua, chúng tôi đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như: hỗ trợ kinh phí phát triển mô hình tắm thuốc nam truyền thống của người Dao; tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng biểu diễn văn nghệ truyền thống cho người dân, thành lập 4 câu lạc bộ, đội dân ca phục vụ du khách… Đồng thời, đưa văn hóa trở thành nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch như: nhà sàn truyền thống được sử dụng thành homestay phục vụ du khách; trình diễn các loại hình dân ca; nghề thêu dệt, cho thuê trang phục truyền thống… Nhờ những nỗ lực đó, từ 5 hộ đến nay xã đã phát triển lên gần 50 hộ làm du lịch cộng đồng. Hữu Liên ngày càng thu hút đông du khách. Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn xã đón 77.830 lượt khách (tăng 15% so với cùng kỳ), tổng thu du lịch đạt khoảng trên 33.8 tỷ đồng.

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Những nét văn hóa riêng tại các điểm du lịch đã góp phần tạo dấu ấn, đưa Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là Làng du lịch tốt nhất năm 2025; cụm homestay Hữu Liên – Yên Thịnh được trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2025...

Từ sự quan tâm của các cấp, ngành, văn hóa đang từng bước tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh tế của địa phương, trở thành động lực cho phát triển kinh tế - du lịch trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2014 - 2024, lượt khách du lịch tăng bình quân 5,93%/năm, doanh thu tăng trên 12%/năm. Năm 2025, tổng lượt khách đạt trên 4,4 triệu lượt (tăng 5,3% so với năm 2024). Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón trên 4,83 triệu lượt khách (tăng 21,8% so với cùng kỳ), tổng thu từ du lịch ước đạt 4.575 tỷ đồng (tăng 18,3% so với cùng kỳ).

Văn hóa là kết tinh của lịch sử, bản sắc và sức sáng tạo của cộng đồng. Với nền tảng di sản phong phú cùng những kết quả đã đạt được, Lạng Sơn có cơ sở để tiếp tục phát huy nguồn lực văn hóa theo hướng bền vững; trong đó, người dân là chủ thể, bảo tồn gắn liền với phát triển, giá trị truyền thống được kế thừa và làm giàu trong đời sống đương đại. Đó cũng chính là cách để văn hóa trở thành sức mạnh từ bên trong, góp phần tạo động lực cho hành trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.