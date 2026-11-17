Cận cảnh những bát phở Hà Nội thơm ngon, chuẩn vị.

Giữ lửa nghề qua từng thế hệ

Đi cùng dòng chảy lịch sử, phở Việt đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc trưng, gắn liền với sự sáng tạo, thực hành và trao truyền của nhiều gia đình làm nghề. Tại quán phở gia truyền Sướng (Hà Nội), hành trình giữ nghề là minh chứng rõ nét cho sức sống của di sản trong cộng đồng.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Mười, thế hệ thứ hai của thương hiệu này chia sẻ rằng dù quán được nhiều người biết đến và có đối tác ngỏ ý mua lại thương hiệu, gia đình bà vẫn quyết tâm giữ gìn để dành cho con cháu. Đến nay, bà gửi gắm toàn bộ tâm huyết và cửa hàng cho thế hệ kế cận với kỳ vọng con cháu sẽ giữ trọn đạo nghề.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Mười giới thiệu các công đoạn làm nên các bát phở chuẩn vị Hà Nội với các đại diện cơ quan quản lý văn hóa và doanh nghiệp.

Tiếp nối ngọn lửa đam mê từ gia đình, nghệ nhân Trần Huy Tiến, thế hệ thứ ba của phở Sướng bày tỏ lòng biết ơn khi được mẹ tận tình truyền dạy bí quyết nấu phở gia truyền. Với suy nghĩ của một người trẻ mong muốn nghề truyền thống của cha ông không bị mai một, anh Tiến luôn chú trọng tuyển chọn nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn chế biến từ xương, thịt bò để tạo nên vị nước dùng thanh ngọt đặc trưng.

Theo anh Trần Huy Tiến, để đưa hương vị phở truyền thống đến gần hơn với du khách và bạn bè quốc tế, rất cần sự gắn kết chặt chẽ giữa người làm nghề, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Thực khách thưởng thức hương vị phở truyền thống - món ăn đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

Nhìn nhận về sự tiếp nối này, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội khẳng định ở đâu có phở là ở đó có tinh thần Việt. Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội bày tỏ niềm vui khi thế hệ trẻ ngày nay, điển hình như thế hệ kế cận trong gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Mười, dành nhiều tâm huyết trong việc thực hành di sản.

Ông Trương Minh Tiến cũng cho rằng dù các thương hiệu phở có cách làm cơ bản giống nhau nhưng mỗi nơi lại tạo nên một hương vị riêng biệt, và sự sáng tạo trên nền tảng truyền thống chính là yếu tố cần thiết để di sản tiếp tục phát triển.

Hợp lực đưa tinh hoa phở Việt vươn xa

Để phở Việt không chỉ sống trong lòng cộng đồng địa phương mà còn vươn tầm quốc tế, công tác bảo tồn và quảng bá đang được triển khai bài bản.

Các tác phẩm thuộc khuôn khổ cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể “Phở” năm 2026.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, di sản chỉ có thể đi xa khi được nuôi dưỡng ngay tại cộng đồng, đồng thời cần nâng cao phong cách và không gian phục vụ. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng hồ sơ phở Việt Nam nói chung, sau khi phở Hà Nội và phở Nam Định được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2026, ngành văn hóa Thủ đô đang phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm kê, điền dã và tổ chức hội thảo nhằm hoàn thiện bộ hồ sơ trình UNESCO trong giai đoạn 2026 - 2030.

Song song với lộ trình xây dựng hồ sơ di sản, Hà Nội cũng triển khai xây dựng IP về Phở nhằm tạo ra một địa chỉ văn hóa uy tín, giúp công chúng tra cứu, trải nghiệm tương tác và kết nối với các cơ sở ẩm thực được bảo hộ.

Phở truyền thống luôn có sức hút đặc biệt với giới trẻ, góp phần tiếp nối và lan tỏa giá trị di sản ẩm thực Việt trong đời sống đương đại.

Đồng hành cùng cơ quan quản lý, ông Trương Minh Tiến nhấn mạnh Hiệp hội UNESCO Hà Nội luôn tích cực tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản ra thế giới và kêu gọi mỗi người dân hãy trở thành một đại sứ văn hóa cho phở Việt.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Thị Xuân Ngọc, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Quản lý thương hiệu của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khẳng định đơn vị luôn trân trọng cơ hội hợp tác lâu dài với ngành văn hóa để lan tỏa giá trị món ăn này. Phát huy thế mạnh về công nghệ sản xuất và mạng lưới phân phối rộng khắp, doanh nghiệp đóng vai trò là cầu nối đưa hương vị phở Việt đến với người tiêu dùng quốc tế, tạo thêm nhiều điểm chạm thuận tiện cho thực khách ở những nơi chưa có điều kiện thưởng thức một bát phở tươi thủ công.

Sự chung tay từ nghệ nhân, nhà quản lý và doanh nghiệp đang tạo nên động lực vững chắc để phở Việt sớm được vinh danh trên trường quốc tế.