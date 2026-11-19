Quang cảnh Cuộc thi Rung chuông vàng.

Tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng có 50 học sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ các khối lớp 6, 7 và 8 của Trường THCS Lam Sơn.

Các thí sinh trải qua 30 câu hỏi, chia thành 3 chặng thi, xoay quanh kiến thức về lịch sử Lam Kinh, Vương triều Hậu Lê, văn hóa, vùng đất và con người Lam Sơn.

Học sinh Trường THCS Lam Sơn tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng.

Với hình thức thi đấu trực tiếp, mỗi thí sinh có 20 giây để viết câu trả lời lên bảng cho mỗi câu hỏi. Xen kẽ giữa các phần thi là hoạt động cứu trợ của 12 giáo viên Trường THCS Lam Sơn cùng phần giao lưu, thử tài dành cho khán giả. Các hoạt động góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời mang đến cho học sinh cơ hội giao lưu, củng cố kiến thức về lịch sử, văn hóa địa phương.

Ban Tổ chức trao giải Nhất Cuộc thi “Rung chuông vàng”.

Kết thúc phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho học sinh Lê Thảo Chi, lớp 8A4; giải Nhì cho học sinh Nguyễn Việt Anh, lớp 6A1; giải Ba cho học sinh Ninh Hoàng Vân, lớp 8A1.

Ban Tổ chức và nhà tài trợ trao giải Nhất cuộc thi video ngắn với chủ đề “Em là Hướng dẫn viên di tích quê em” cho đại diện tập thể lớp 7A4.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải Cuộc thi video ngắn trên fanpage “Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh” với chủ đề “Em là Hướng dẫn viên di tích quê em”.

Cuộc thi được phát động trong 3 tháng, thu hút đông đảo học sinh các khối lớp Trường THCS Lam Sơn tham gia.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều video được đầu tư công phu về nội dung, hình ảnh, tư liệu và cách thức thuyết trình, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo cũng như tình cảm của học sinh đối với di tích lịch sử trên quê hương.

Các tác phẩm dự thi được đánh giá dựa trên những tiêu chí về nội dung, tính sáng tạo, phong thái thuyết trình, kỹ thuật và chất lượng hình ảnh, cùng mức độ tương tác trên Fanpage. Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Thông qua các hoạt động, chương trình Giáo dục Di sản năm 2026 tạo sự gắn kết giữa nhà trường với các di tích lịch sử, văn hóa; đưa kiến thức lịch sử địa phương đến gần hơn với học sinh bằng những hình thức học tập, trải nghiệm sinh động. Qua đó, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thế hệ trẻ.