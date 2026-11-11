Đưa di sản Huế đến gần với cộng đồng

VHO - Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản từ ngày 18 đến 24.11, TP. Huế hướng đến đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để người dân và du khách trực tiếp khám phá, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa.

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Khu di tích Kinh thành Huế. Ảnh: Hoàng Lê

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UBND TP. Huế tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, hướng đến đưa ngày 24.11 trở thành hoạt động văn hóa thường niên, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Các hoạt động được tổ chức trong đợt cao điểm từ ngày 18 đến 24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng thời, tôn vinh, lan tỏa những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế và các di sản gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế.

Vào sáng ngày 24.11, tại Ban Quản lý di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh, TP. Huế sẽ tổ chức Lễ dâng hoa và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tư tưởng của Người về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Trình diễn múa cung đình và Nhã nhạc tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế. Ảnh: S.Thùy

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Ngay sau đó là chương trình diễu hành xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, xuất phát từ khu vực quảng trường Ngọ Môn Huế và đi qua các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều hoạt động nghệ thuật sẽ được tổ chức như: chương trình “Tình khúc Huế” vào tối 22.11, chương trình nghệ thuật tôn vinh Di sản văn hóa Việt Nam, Di sản văn hóa Huế vào tối 23.11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24.11 (đều tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh).

Ngoài ra, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, TP. Huế cũng tổ chức không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng với nhiều nội dung như: trưng bày, quảng bá các giá trị di sản, di tích, sản phẩm sáng tạo, công nghiệp văn hóa thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế; triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”; không gian trưng bày sách, báo, tư liệu về Văn hóa Việt Nam và Văn hóa Huế…

Sẽ có không gian Áo dài Huế, giới thiệu áo dài xưa và nay trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP. Huế. Ảnh: S.Thùy

Tái hiện khu may đo áo dài Huế một thời. Ảnh: S.Thùy

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Cùng với đó là không gian Áo dài Huế giới thiệu các bộ sưu tập về áo dài Huế xưa và nay, các hoạt động trải nghiệm liên quan nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể “Tri thức may, mặc áo dài Huế” và quảng bá hình ảnh văn hóa Huế.

Khu vực giới thiệu nghề thủ công truyền thống, hoạt động trải nghiệm, tương tác dành cho học sinh, cộng đồng nhân dân và du khách với các loại hình hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, liễn làng Chuồn, nghề làm bánh Huế, mây tre đan, xăm hường, làm tượng ông Táo, tò hè…

Tại đây, người dân và du khách cũng có thể trải nghiệm không gian trình diễn Ca Huế và nhạc cụ truyền thống; không gian diễn xướng và thực hành hô bài chòi… Cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề thủ công, sản phẩm OCOP tiêu biểu; quảng bá sản phẩm du lịch, giới thiệu ẩm thực đặc sắc của các địa phương tại Huế.

Nghề làm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế. Ảnh: S.Thùy

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Năm 2026, TP. Huế lần đầu thí điểm mô hình “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” với phương châm “Cộng đồng lựa chọn - địa phương hỗ trợ - nghệ nhân dẫn dắt - người dân thực hành - công nghệ lan tỏa”.

Cùng với đó, mô hình “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa” được triển khai, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một câu chuyện tiêu biểu về lịch sử, con người, di sản, làng nghề, ẩm thực, phong tục hoặc ký ức cộng đồng để giới thiệu bằng nhiều hình thức.

Thời gian qua, xu hướng mang cổ phục chụp ảnh tại các điểm di tích Huế được rất nhiều du khách trẻ lựa chọn. Ảnh: S.Thùy

Các sản phẩm tiêu biểu sẽ được đưa lên nền tảng số chung, làm dữ liệu xây dựng “Ngân hàng câu chuyện văn hóa Huế”. Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế, sẽ giới thiệu những câu chuyện văn hóa, sản phẩm sáng tạo và kết quả thí điểm của các xã, phường.

Du khách tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ảnh: S.Thùy

Trưng bày hiện vật quý thời triều Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. Ảnh: S.Thùy

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Dịp này, Ban Tổ chức Festival Huế cũng công bố, trao giải và trưng bày các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”. Qua đó, mang đến cho công chúng không gian nghệ thuật đặc sắc về vẻ đẹp của cảnh quan, kiến trúc, di sản, đời sống văn hóa xứ Huế…

Tại các điểm di tích thuộc khu di sản Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm đưa văn hóa đến gần với cộng đồng. Từ ngày 20 đến 23.11, tại Đại Nội Huế sẽ tổ chức các tổ chức các trò chơi cung đình, dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường,… tạo không gian giao lưu văn hóa và giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu đời sống tinh thần của người xưa ngay giữa Hoàng cung Huế.

Du khách tham quan điện Thái Hòa, chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn. Ảnh: S.Thùy

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Triển lãm thơ của vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; bế mạc trại sáng tác “Mỹ thuật và di sản” và triển lãm tranh “Phong cảnh Huế” tại điện Kiến Trung; tổ chức cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc và giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc; trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam – 2026”…

Cùng với đó là chuỗi hoạt động liên kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống và trải nghiệm di sản tại cộng đồng, trường học, bảo tàng, di tích và làng nghề.

Các sản phẩm từ nghề dệt Dèng (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô ở các địa phương miền núi A Lưới, TP. Huế

Các hoạt động tập trung giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian; tônn vinh gia đình, cá nhân có đóng góp cho văn hóa; tổ chức ngoại khóa, tham quan di tích, tìm hiểu di sản; trưng bày chuyên đề, trình diễn nghệ thuật truyền thống và truyền dạy nghề thủ công. Qua đó, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.